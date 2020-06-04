Россияне оценили розничные фонды облигаций

Первая половина этого года выдалась сложной для инвесторов. Внешний кризис, вызванный пандемией нового коронавируса, совпал с внутренним, связанным с резким падением цен на нефть. Котировки многих компаний упали - такие моменты эксперты, включая самого известного инвестора в мире Уоррена Баффета, называют удачными для вложений в фондовый рынок.

Возможность не упустили российские частные инвесторы - по данным Московской биржи, на начало апреля количество физических лиц, имеющих брокерские счета на площадке, превысило 4,5 миллиона человек. В марте частные инвесторы вложили в российские акции на Московской бирже 43,7 миллиарда рублей - вдвое больше, чем максимальный объем покупок в месяц в 2019 году.

Растет, хотя и не так стремительно, и рынок доверительного управления активами - объем портфелей паевых инвестиционных фондов (ПИФ) для неквалифицированных инвесторов в первом квартале вырос на 1,7 процента, до 916,5 миллиарда рублей, посчитали в Банке России. Интерес к паевым фондам, как отмечает регулятор, продолжает расти благодаря снижению ставок по депозитам и развитию онлайн-каналов дистрибуции. Средняя ставка по вкладам в первом квартале составила 6,3 процента, а вот на ОПИФ, ориентированных на иностранные облигации, можно было заработать 14,3 процента (за счет роста курса иностранных валют).

В Банке России отмечают, что в структуре вложений фондов для неквалифицированных инвесторов заметно снизилась стоимость акций и депозитарных расписок на акции - на 10,7 процента, до 198,3 миллиарда рублей. Объем вложений в государственные ценные бумаги значительно вырос - на 31,5 процента, до 68,2 миллиарда рублей. По данным Investfunds, за последние три месяца по объектам инвестирования больше всего прибавили фонды облигаций - 282,1 миллиарда рублей (плюс 51,5 процента), на втором месте фонды акций - 104,5 миллиарда рублей (плюс 19 процентов). Такая динамика связана, в том числе, с ростом спроса на консервативные инструменты в период экономической неопределенности.

"С начала года наибольшим спросом у розничных инвесторов пользуются фонды, ориентированные на инвестирование в российские облигации, - рассказала гендиректор УК "ВЕЛЕС Менеджмент" Ольга Рыкова. - В первую очередь это связано со снижением ставок по депозитам, а также с желанием инвесторов уйти в консервативные инструменты в период нестабильности и высокой волатильности на рынках".

На вложениях в открытый паевой инвестиционный фонд, ориентированный на иностранные облигации, можно было заработать 14,3 процента

По словам Рыковой, за четыре месяца 2020 года наблюдается прирост активов как со стороны текущих клиентов, так и со стороны новых. В процентном отношении преобладают вложения от текущих клиентов.

"С начала года мы видим основной интерес и приток средств в облигационные и смешанные стратегии, что логично в цикле снижения ставок, - подтвердил и управляющий активами БКС Андрей Русецкий. - Мы ожидаем дальнейшего падения доходностей на российском облигационном рынке. Ожидаемое снижение ключевой ставки до уровня 4-4,5 процента способно ускорить переток средств из депозитов в доверительное управление. Именно облигации являются наиболее выгодным инструментом в цикле снижения ставок".

Инвесторов также интересуют фонды, ориентированные на золото. "В марте мы наблюдали значительные притоки в фонд Золото - за несколько недель чистые активы фонда выросли в три раза, что ожидаемо, учитывая популярность защитных активов в периоды рыночной волатильности. После мартовской коррекции были более-менее равномерные притоки во все наши фонды, в большей степени - фонды акций, особенно сильные притоки наблюдались в фонд Технологии", - отметил старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

Участники рынка отмечают, что сегмент доверительного управления и ОПИФ сейчас составляет лишь 3,5 процента от объемов средств в депозитах. "Это весьма незначительное проникновение розничных клиентов для достаточно развитого финансового рынка России, - отметил Андрей Русецкий. - Облигации и смешанные стратегии предполагают сейчас более привлекательное соотношение риск/доходность среди всех классов активов". Вклады действительно остаются самым популярным инвестиционным инструментом у россиян, несмотря на постоянное снижение ставок по ним. На 1 апреля объем депозитов, по данным Агентства по страхованию вкладов, составил 35,4 триллиона рублей. Но и у рынка доверительного управления есть драйверы для развития. "Технологически сейчас очень легко стать клиентом УК "в один клик". Удобные мобильные приложения и веб-сервисы позволяют эффективно управлять портфелями инвестиций, заводить и выводить средства, следить за балансами и получать оперативную аналитику", - рассказал Максим Бирюков.

Рынок доверительного управления и коллективных инвестиций растет несколько последних лет, и в 2019 году на нем зафиксирован рекордный прирост за последние четыре года - на уровне 18 процентов, обратила внимание Ольга Рыкова. "Считаю, что и в 2020 году этот сегмент будет расти, а основным драйвером роста станут закрытые ПИФы. Интерес к ним будет как со стороны физических, так и юридических лиц", - добавила эксперт. По ее словам, этому будет способствовать целый ряд факторов, среди которых широкие возможности инвестирования, перевод инвесторами части своих активов в российскую юрисдикцию, а также упрощение процесса наследования через ЗПИФы. Последнее важно для состоятельных инвесторов.