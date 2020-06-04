Сергей Переходов: Опыт борьбы с коронавирусом бесценен

Пять стационаров столицы в общей сложности на 6 тысяч коек возвращаются к оказанию москвичам плановой медицинской помощи. В борьбе с коронавирусом справятся уже без них. А этой пятерке больниц, которые еще вчера принимали одну за другой машины скорой помощи с пациентами, которым было трудно даже дышать, дана команда вернуться к обычному режиму работы.

В планах Сергея Переходова - постараться как можно скорее вернуть больницу к нормальной обычной жизни. Фото: Сергей Михеев

Болезней и без COVID-19 хватает. Кто-то ждет стентирования, а кто-то плановой операции по поводу злокачественной опухоли. Как изменится жизнь всех столичных больниц после пандемии? Об этом корреспонденту "РГ" рассказал главный врач городской клинической больницы имени В.П. Демихова Сергей Переходов.

Сергей Николаевич! Ваша клиника в числе первых возвращается к плановой медицинской помощи?

Сергей Переходов: Да, это долгожданная новость. На первом этапе, до 5 июня, мы планируем выписать всех выздоравливающих пациентов, которые находятся у нас в стационаре. Часть пациентов с коронавирусной инфекцией переведем для лечения в другие стационары.

А что дальше? Предстоит просто отмыть отделения? Но ведь это были инфекционные койки. Как сделать их безопасными для плановых больных?

Сергей Переходов: На втором этапе обработаем и дезинфицируем все помещения и оборудование силами своего медицинского персонала. Затем "Московский городской центр дезинфекции" проведет заключительную обработку. Это займет еще несколько дней. Лишь после этого будем готовы принимать пациентов для плановой и экстренной медицинской помощи.

Словом, в стационаре все будет так, как было до коронавируса?

Сергей Переходов: Нет, пандемия заставила город принять временный стандарт для всех стационаров и на время после нее. В частности, койки в палатах теперь будут устанавливаться с увеличенным расстоянием друг от друга. В помещениях везде должно быть предусмотрено дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Для пациентов по-прежнему будет действовать масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию. Госпитализация - через отдельный вход, с интервалом между пациентами не менее 15 минут и дезинфекцией в эти промежутки.

Перед началом работы по основному профилю весь персонал пройдет тестирование на коронавирус. Да и потом сотрудники будут еженедельно сдавать анализы на COVID-19. Пациенты перед тем как лечь в больницу, тоже будут проходить тестирование. Плановое лечение возможно только при отрицательных результатах анализов. Первые дни больных будем размещать в отдельных палатах - до прохождения полного курса обследований на коронавирусную инфекцию.

Кто из пациентов ждет возможности прийти на лечение к вам?

Сергей Переходов: У нас один из крупнейших многопрофильных стационаров города. Есть все направления, по которым мы работаем на достаточно высоком уровне. Список их достаточно большой: урология, гинекология, эндокринология, травматология, нейрохирургия, гнойная хирургия, эндоваскулярная хирургия и многие другие. Будем работать по всем, как в плановом, так и в экстренном режимах.

Сколько в вашей больнице вылечили коронавирусных больных? Что дал врачам этот опыт?

Сергей Переходов: У нас прошли лечение более пяти тысяч пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями. Это бесценный опыт организации работы в нестандартных условиях, практически "в боевых условиях". Он потребовал умения перестроить принципы работы вне рамок своей специализации, дал опыт командной работы, потребовал анализа большого количества информации для коррекции протоколов лечения. И, конечно, выдержки и стойкости. Весь этот приобретенный опыт сейчас мы продолжаем еще применять в лечении больных с коронавирусом в нашем филиале - в Медцентре инфекционных болезней "Вороновское".

Пандемию можно сравнить с войной. COVID-19 страшный враг и для многих, увы, смертельный

Лично вам школа коронавируса что дала?

Сергей Переходов: Пандемию можно сравнить с войной. COVID-19 страшный враг и для многих, увы, смертельный. Борьба с ним стала школой жизни как в прямом, так и в переносном смысле. Люди, оказавшиеся на "линии фронта", несмотря на суровые условия, переутомление, не видя близких, совершили великий трудовой и человеческий подвиг. Мы научились ценить, беречь друг друга, верить и побеждать.

Какие планы строите на будущее? Что будете развивать, внедрять новое?

Сергей Переходов: Пока план один - постараться как можно скорее вернуть больницу к нормальной обычной жизни. Дать возможность жителям города получения качественной медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичной, в условиях нашего стационара.