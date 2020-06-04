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Сериал "Чернобыль" номинирован на 14 премий BAFTA

Новости
    04.06.2020, 14:27
Текст:   Юлия Авакова

Оргкомитет Британской академии кино и телевизионных искусств представил номинантов премий BAFTA TV Awards и BAFTA TV Craft Awards.

Бесспорным лидером по числу номинаций стал сериал HBO "Чернобыль", их у него четырнадцать.

На втором месте с семью номинациями - проект Netflix "Корона", в последнем сезоне которого произошла существенная смена актеров.

На третьем месте - "Дрянь" (Fleabag), получившая шесть номинаций и сумевшая не только завоевать симпатии телезрителей, но и снискать славу на театральных подмостках лондонского Вест-Энда, а также сериал "Гири/Хадзи" (Giri/Haji).

Фото: kinopoisk.ru
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Среди многосерийных драм удостоились номинации "Корона", "Гири/Хадзи", "Джентльмен Джек" и "Конец ***го мира", среди мини-сериалов - "Чернобыль", "Жертва", "Исповедь" и "Добродетели".

Комедийные сериалы, представленные в этом году на BAFTA: "Катастрофа", "Дрянь", "Девчонки из Дерри", "Стас все сдаст".

Церемония награждения BAFTA TV Craft Awards состоится 17 июля, а BAFTA TV Awards 31 июля - перенос изначально запланированных дат на два с половиной месяца вперед был вызван пандемией COVID-19.

Сами мероприятия будут проведены в удаленном режиме, а ведущим BAFTA TV Awards станет Ричард Айоади.

Полный список номинантов можно посмотреть здесь.

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