Силы ПНС Ливии объявили о полном контроле над Триполи

Силы Правительства национального согласия, ПНС, Ливии заявили о возвращении контроля над административными границами Триполи. Видео, на котором по рации об этом объявляет официальный представитель военных ПНС Мухаммад Кануну, распространили медиаресурсы операции "Вулкан гнева", сообщает РИА Новости.

"В этот исторический момент мы объявляем об освобождении нашей столицы Триполи во всех ее административных границах", - приводит слова Кануну агентство.

Накануне силы ПНС взяли под свой контроль районы Айн-Зара и Вади ар-Рабиа, расположенные к юго-востоку от ливийской столицы. Также ими был установлен полный контроль над международным аэропортом Триполи.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, на прошедшей 3 июня в Москве встрече с вице-премьером Правительства национального согласия призвал к скорейшему прекращению огня в Ливии. "В ходе обстоятельной беседы состоялся обмен мнениями относительно развития ситуации в Ливии и вокруг нее. При этом с российской стороны акцентирована важность скорейшего прекращения боевых действий и организации инклюзивного диалога с участием всех ведущих ливийских политсил и общественных движений", - говорится в опубликованном МИД РФ сообщении.