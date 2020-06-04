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04.06.2020 14:51
Рубрика: В мире

Силы ПНС Ливии объявили о полном контроле над Триполи

Текст: Юрий Чернов

Силы Правительства национального согласия, ПНС, Ливии заявили о возвращении контроля над административными границами Триполи. Видео, на котором по рации об этом объявляет официальный представитель военных ПНС Мухаммад Кануну, распространили медиаресурсы операции "Вулкан гнева", сообщает РИА Новости.

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"В этот исторический момент мы объявляем об освобождении нашей столицы Триполи во всех ее административных границах", - приводит слова Кануну агентство.

Накануне силы ПНС взяли под свой контроль районы Айн-Зара и Вади ар-Рабиа, расположенные к юго-востоку от ливийской столицы. Также ими был установлен полный контроль над международным аэропортом Триполи.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, на прошедшей 3 июня в Москве встрече с вице-премьером Правительства национального согласия призвал к скорейшему прекращению огня в Ливии. "В ходе обстоятельной беседы состоялся обмен мнениями относительно развития ситуации в Ливии и вокруг нее. При этом с российской стороны акцентирована важность скорейшего прекращения боевых действий и организации инклюзивного диалога с участием всех ведущих ливийских политсил и общественных движений", - говорится в опубликованном МИД РФ сообщении.

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