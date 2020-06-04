Синоптик объяснил причину ливневых дождей в начале июня

Погодные рекорды последних дней, потопы во многих городах и даже караси на улицах - все это вызвано довольно редким погодным явлением.

"Обычно одним из главных факторов формирования погоды в Центральной России является влияние Атлантики, когда гигантские атмосферные потоки стабильно переносятся с запада на восток. Они делают зимы мягче, а лето не таким жарким, - сказал корреспонденту "РГ" заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев. - Но сейчас Атлантика по самым разными причинам оказалась надолго заблокирована. Когда подобное происходит, начинает преобладать либо северный циклон, либо южный. На этот раз победил южный, который принес с Черного и Средиземного морей огромные массы осадков. Но этого мало. Атлантический блок сказался и на них, поэтому они надолго зависли над обширными территориями и основательно на них "потоптались", вызвав серьезные природные катаклизмы".

По словам Киктева, стихия продлится еще 2-3 дня пару и будет постепенно перемещаться на север.