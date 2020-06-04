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04.06.2020 22:44
Рубрика: Общество

Синоптик объяснил причину ливневых дождей в начале июня

Текст: Юрий Медведев
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Погодные рекорды последних дней, потопы во многих городах и даже караси на улицах - все это вызвано довольно редким погодным явлением.

На Подмосковье надвигаются дожди с ветром и градом

"Обычно одним из главных факторов формирования погоды в Центральной России является влияние Атлантики, когда гигантские атмосферные потоки стабильно переносятся с запада на восток. Они делают зимы мягче, а лето не таким жарким, - сказал корреспонденту "РГ" заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев. - Но сейчас Атлантика по самым разными причинам оказалась надолго заблокирована. Когда подобное происходит, начинает преобладать либо северный циклон, либо южный. На этот раз победил южный, который принес с Черного и Средиземного морей огромные массы осадков. Но этого мало. Атлантический блок сказался и на них, поэтому они надолго зависли над обширными территориями и основательно на них "потоптались", вызвав серьезные природные катаклизмы".

По словам Киктева, стихия продлится еще 2-3 дня пару и будет постепенно перемещаться на север.

Общество Наука Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Научный подход с Юрием Медведевым

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