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Рубрика: В мире

Сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку со стороны Ливана

Очередную воздушную атаку совершили ВВС Израиля на Сирию. Об этом сообщает государственное агентство SANA.

Репортер агентства сообщил о том, что ПВО отреагировала на "израильскую агрессию в небе над городом Мисяфом в провинции Хама. По предварительным данным, атака велась из воздушного пространства Ливана в районе Хермеля.

"Первоначальная информация указывает на то, что агрессия привела к материальному ущербу, без каких-либо жертв", - сообщает Twitter агентства.

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Как передает РИА Новости, ранее СМИ Ливана сообщили о том, что израильская военная авиация нарушила воздушные границы государства. При этом в израильской армии комментировать эти данные отказались.

"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - заявили российскому агентству в пресс-службе вооруженных сил.

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