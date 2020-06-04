СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

54-летнего Платошкина, политолога, доктора исторических наук, доцента, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета и блогера, подозревают в совершении преступлений по двум уголовным статьям - 212 УК РФ "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

Николай Платошкин называет себя лидером движения "Новый социализм". Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках. У канала Платошкина в YouTube 475 тысяч подписчиков.

В СК корреспонденту "РГ" уточнили, что в настоящее время проводятся следственные действия, "направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений", не добавив никаких других подробностей.