СМИ: Футболист "Атлетико" Диего Коста осужден на полгода в Испании

Нападающего мадридского футбольного клуба "Атлетико" Диего Косту приговорили в Испании к шести месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, однако он избежит отбывания наказания в исправительном учреждении.

По информации газеты El Mundo, чтобы не отбывать срок в тюрьме, игрок согласился в течение года выплатить штраф в размере 36 тысяч евро. Сумму задолженности в размере 1,1 миллиона евро испанскому казначейству он уже возместил.

При этом Диего Коста попросил руководство "Атлетико" помочь ему с оплатой штрафа, и в клубе ему выделили аванс из зарплаты раньше положенного.

Диего Коста обвинялся в сокрытии прибыли от спонсорской сделки в 2014 году, заключенной им перед переходом из "Атлетико" в лондонский "Челси".