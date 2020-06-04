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04.06.2020 19:51
Рубрика: Происшествия

Сотрудник Минпромторга задержан за взятки в особо крупном размере

Текст: Наталья Козлова
Столичное подразделения Следственного комитета объявило, что расследует уголовное дело против сотрудника Минпромторга за взятки. И просит суд его арестовать.
Фото: Алексей Вовк / РИА Новости Фото: Алексей Вовк / РИА Новости
Фото: Алексей Вовк / РИА Новости

Как объяснила корреспонденту РГ старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, Министерство промышленности и торговли всячески помогает следствию.

Ни фамилии чиновника, ни посредников в официальном сообщении нет. Но уже известно, что московские следователи задержали начальника одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли РФ Ризвана Гайрбекова, и что он обвиняется в получении двух особо крупных взяток.

В Липецке чиновник арестован за взятку в размере 2,6 млн рублей

Если верить официальному сайту министерства, Гайрбеков руководит отделом военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса.

По неподтвержденной информации, задержанный вместе с чиновником посредник дал признательные показания. Ещё задержали самого взяткодателя. Но кто он, неизвестно.

Следствие уже попросило ареста для чиновника и домашнего для посредника. Это ходатайство будет рассматривать Хамовнический суд Москвы.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Минпромторг Правительство Следственный комитет Борьба с коррупцией

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