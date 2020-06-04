Сотрудник Минпромторга задержан за взятки в особо крупном размере

Столичное подразделения Следственного комитета объявило, что расследует уголовное дело против сотрудника Минпромторга за взятки. И просит суд его арестовать.

Как объяснила корреспонденту РГ старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, Министерство промышленности и торговли всячески помогает следствию.

Ни фамилии чиновника, ни посредников в официальном сообщении нет. Но уже известно, что московские следователи задержали начальника одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли РФ Ризвана Гайрбекова, и что он обвиняется в получении двух особо крупных взяток.

Если верить официальному сайту министерства, Гайрбеков руководит отделом военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса.

По неподтвержденной информации, задержанный вместе с чиновником посредник дал признательные показания. Ещё задержали самого взяткодателя. Но кто он, неизвестно.

Следствие уже попросило ареста для чиновника и домашнего для посредника. Это ходатайство будет рассматривать Хамовнический суд Москвы.