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04.06.2020 15:04
Рубрика: Происшествия

Сотрудника СИЗО привлекут к ответственности после драки арестантов

Текст: Иван Егоров

Прокуратура требует привлечь сотрудника "Матросской тишины" к уголовной ответственности после драки двух арестантов с тяжелыми последствиями.

В Тверской области возбудили дело об избиении осужденного

Прокуратура Москвы провела проверку соблюдения требований федерального законодательства о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве, известное как "Матросская тишина". Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного надзорного ведомства, по результатам проверки было установлено, что в нарушение требований изоляции и раздельного размещения лиц в следственном изоляторе, инспектор отдела режима и надзора поместил в один прогулочный двор лиц, содержащихся в разных камерах. В прокуратуре сообщили, что инспектор осознавая возможность возникновения конфликта, отошел в сторону и оставил эти двоих без надлежащего надзора. В итоге между ними произошла драка, во время которой один из заключенных нанес второму повреждения, которые повлекли тяжкий вред здоровью.

Как отметили в надзорном ведомстве, поскольку умышленные действия должностного лица способствовали совершению тяжкого преступления в отношении осужденного, материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), 293 УК РФ (халатность).

Сотрудники ФСИН смогут выносить предостережения заключенным

По данным "РГ" получившим тяжкий вред здоровья оказался уже отбывающий длительный срок член банды киллеров Петр Турлаев, который должен был участвовать в еще одном судебном процессе. А его обидчиком стал подследственный Ибрагим Дудаев, которого вместе с моделью Ольгой Синтюревой обвиняют по делу об избиении и хищении денег у депутата Госдумы Сергея Жигарева.

Что послужило причиной конфликта арестантов, которые, скорей всего, даже не были знакомы друг с другом - не сообщается.

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