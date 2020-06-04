"Справедливая России" предложила доплатить пенсионерам 1,38 трлн рублей

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил о подготовке фракцией законопроекта, в котором предлагается доплатить работающим и неработающим пенсионерам суммарно 1,38 триллиона рублей.

В законопроекте предлагается "доиндексировать" пенсии и в дальнейшем "проводить ежегодную индексацию для всех них по реальной инфляции" - и для неработающих, и для неработающих.

Как была рассчитана сумма в 1,38 трлн рублей и какие надбавки предлагаются пенсионерам, пока не поясняется. Законопроект был отправлен на отзыв в кабмин, сказали в "СР".