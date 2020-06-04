США хотят ввести дополнительные санкции против "Северного потока-2"

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.

В документе сказано, что санкции США должны охватить все сферы, связанные с достройкой российского газопровода. Под новые ограничения могут попасть компания, предоставляющая услуги по переоборудованию и дооснащению судов, производящих укладку труб по дну Балтийского моря, а также владельцы вспомогательных судов, участвующих в строительстве.

Кроме того, санкции предлагается ввести против компаний, застраховавших суда, работающие на достройке газопровода.

Основанием для принятия столь жестких ограничений авторы законопроекта называют критическую угрозу газопровода для национальной безопасности США, Украины и энергетической независимости Европы.

Ранее пресс-секретарь компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер назвал любые угрозы применения дополнительных санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" дискриминацией европейских компаний.

Строительство газопровода "Северный поток-2" не смогли завершить в начале 2020 года из-за санкций США, принятых в декабре 2019 года. Под американские ограничения тогда попали морские суда, занимающиеся укладкой труб на глубинах более 30 метров. После введения санкций Вашингтон потребовал от европейских компаний-подрядчиков немедленно прекратить работы. Россия заявила, что сможет достроить газопровод своими силами. Основными претендентами на завершение строительства назывались - трубоукладчик "Академик Черский" и трубоукладочная баржа "Фортуна". Оба судна сейчас находятся в непосредственной близости от места предполагаемых работ, в немецком порту Муркан.

Справка "РГ"

"Северный поток-2" включает две нитки газопровода из России через Балтийское море в Германию. Общая его мощность должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод проходит через территориальные воды либо исключительные экономические зоны, России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На сегодняшний день уложено более 2 300 км труб, то есть 94% от общей протяженности газопровода.