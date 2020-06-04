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04.06.2020 09:11
Рубрика: Экономика

США хотят ввести дополнительные санкции против "Северного потока-2"

Текст: Сергей Тихонов
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости Фото: Михаил Голенков / РИА Новости
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В документе сказано, что санкции США должны охватить все сферы, связанные с достройкой российского газопровода. Под новые ограничения могут попасть компания, предоставляющая услуги по переоборудованию и дооснащению судов, производящих укладку труб по дну Балтийского моря, а также владельцы вспомогательных судов, участвующих в строительстве.

Способное достроить "Северный поток-2" судно сменило владельца

Кроме того, санкции предлагается ввести против компаний, застраховавших суда, работающие на достройке газопровода.

Основанием для принятия столь жестких ограничений авторы законопроекта называют критическую угрозу газопровода для национальной безопасности США, Украины и энергетической независимости Европы.

Ранее пресс-секретарь компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер назвал любые угрозы применения дополнительных санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" дискриминацией европейских компаний.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
Почему США уже не смогут остановить достройку "Северного потока-2"

Строительство газопровода "Северный поток-2" не смогли завершить в начале 2020 года из-за санкций США, принятых в декабре 2019 года. Под американские ограничения тогда попали морские суда, занимающиеся укладкой труб на глубинах более 30 метров. После введения санкций Вашингтон потребовал от европейских компаний-подрядчиков немедленно прекратить работы. Россия заявила, что сможет достроить газопровод своими силами. Основными претендентами на завершение строительства назывались - трубоукладчик "Академик Черский" и трубоукладочная баржа "Фортуна". Оба судна сейчас находятся в непосредственной близости от места предполагаемых работ, в немецком порту Муркан.

Справка "РГ"

"Северный поток-2" включает две нитки газопровода из России через Балтийское море в Германию. Общая его мощность должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод проходит через территориальные воды либо исключительные экономические зоны, России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На сегодняшний день уложено более 2 300 км труб, то есть 94% от общей протяженности газопровода.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

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