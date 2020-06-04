США расширили санкционный список по Кубе

Соединенные Штаты расширили список санкций по Кубе, внеся в него еще семь организаций. Соответствующее заявление госсекретаря США Майка Помпео было распространено в среду.

В тексте поясняется, что под санкции попали финансовое учреждение, три отеля, два дайвинг-центра и один аквапарк. Американская сторона утверждает, что все эти организации, как и большая часть туристической отрасли острова, якобы связаны с кубинскими военными, пишет ТАСС.

Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что санкции США препятствуют борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, односторонние принудительные меры, принимаемые США, преступны и являются актом геноцида. "Во времена COVID-19 они подрывают усилия стран по борьбе с пандемией. Они должны прекратиться", - подчеркнул дипломат.

Москва неоднократно призывала Вашингтон снять с Кубы все односторонние санкции, противоречащие нормам международного права.