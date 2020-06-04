Найден похожий на аэродром священный объект цивилизации майя

Археологи из Университета Аризоны (США) при помощи аэрофотосъемки обнаружили на территории мексиканского штата Табаско ранее неизвестный город майя, который, как показало дальнейшее исследование, является крупнейшим на сегодняшний день священным объектом этой цивилизации.

Краткий отчет о работе опубликован на сайте Университета Аризоны, а полностью его можно найти в журнале Nature. Находка была сделана на плато Агуада Феникс недалеко от северо-западной границы с Гватемалой. Огромный объект тысячелетиями скрывался под поверхностью земли. Удивительно, но найден он был не в безлюдном месте, а в густонаселенном районе. Тем не менее, о нем никто не знал.

В 2017 году этот объект был замечен на снимках, которые ученые сделали с воздуха. Затем были проведены полевые работы. Ученые использовали технологию лидара, позволяющую "просвечивать" землю. Полученные данные позволили воссоздать трехмерную модель этого города, размеры которого просто поражают.

Главным объектом, несомненно, была странная надземная платформа, абсолютно плоская. Со временем она ушла под землю, поэтому никто не догадывался о ее существовании. Она возвышается над землей на 15 метров. Ее длина превышает 1,4 километра, а ширина составляет почти 400 метров. С воздуха она напоминает взлетно-посадочную полосу, окруженную инфраструктурой.

От платформы к другим, более мелким объектам вокруг тянутся девять широких дорог. В ходе раскопок исследователи отобрали для лабораторного анализа 69 образцов. Радиоуглеродное датирование помогло установить, что этот город был построен между 1000 и 800 годами до нашей эры. Это делает его одним из древнейших объектов майя.

До сих пор самым древним церемониальным объектом этой цивилизации считался памятник в Сейбале, датированный примерно 950 годом до нашей эры. Но если по возрасту с найденным городом какие-то памятники еще могут поспорить, то по размерам равных ему нет.

Обнаруженная надземная платформа является крупнейшим объектом доиспанской эпохи, когда-либо найденным в Мезоамерике. Он намного превосходит комплексы из пирамид и дворцов более поздних периодов. Это открытие проливает новый свет на историю майя.

До сих пор считалось, что эта цивилизация развивалась постепенно: небольшие деревни майя начали появляться между 1000 и 350 годами до нашей эры. Тогда же постепенное развитие получили использование керамики и выращивание кукурузы. Но столь древнее и монументальное сооружение говорит о том, что майя уже 3000 лет назад были достаточно развиты.

Более того, исследователи считают, что в то время они активно использовали коллективный труд. К тому же у них не было социального неравенства. Ученые отмечают, что памятник Агуада Феникс похож на священный центр ольмеков в Сан-Лоренцо на западе Мексики в штате Веракрус.

Но если у ольмеков были огромные каменные скульптуры, связанные с правителями и представителями элитами, например, колоссальные головы и престолы, то у майя в Агуада Феникс ничего подобного нет.

Кстати, этот объект был построен в сложный переходный период, когда центр в Сан-Лоренцо пришел к упадку, а до подъема нового культурного центра ольмеков, Ла-Вента, было еще далеко.

"Обширное плато и широкие дамбы предполагают, что этот памятник был построен для использования многими людьми, - говорит соавтор работы Такеси Иномата. - В более поздние периоды существовали сильные правители и мощные административные системы, при которых людям приказывали выполнять работу. Но этот памятник появился намного раньше, и мы не видим здесь свидетельств присутствия могущественной элиты. Мы думаем, что его создание - это больше результат коллективного труда".