Постановление правительства Ульяновской области от 2 июня 2020 года № 281-П "О прожиточном минимуме в Ульяновской области за I квартал 2020 года"

В соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Ульяновской области от 04.02.2005 № 007-ЗО "О порядке установления величины прожиточного минимума в Ульяновской области" Правительство Ульяновской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ульяновской области за I квартал 2020 года в следующих размерах:

в расчёте на душу населения - 10011 рублей;

для трудоспособного населения - 10741 рубль;

для пенсионеров - 8230 рублей;

для детей - 10225 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области А.А.Смекалин







