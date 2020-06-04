В аэропорту "Домодедово" можно сдать тесты на антитела к COVID-19

Столичный аэропорт "Домодедово" (DME) запустил новую услугу - добровольное тестирование пассажиров на антитела к коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба аэропорта. Желающие могут сдать анализ в медицинском кабинете пассажирского терминала.

"Результаты в течение 1-4 рабочих дней будут направлены на электронную почту пациента. Для сдачи анализа необходимо предъявить паспорт. Также у пациента не должно быть симптомов ОРВИ", - уточняется в сообщении.

В аэропорту также можно сдать анализ на коронавирусную инфекцию (метод ПЦР).