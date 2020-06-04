В "Единой России" ожидают принятие поправок об "удаленке" до августа

"Единая Россия" планирует внести в Госдуму поправки о регулировании дистанционной занятости граждан в середине июня, а на принятие рассчитывает до конца весенней сессии (то есть до августа). Об этом сообщил первый замглавы фракции Андрей Исаев.

В ближайшие дни профсоюзы, работодатели, а также министерство труда представят свои замечания и предложения, чем необходимо дополнить текст документа, рассказал он по итогам общения с экспертами.

- Мы начнем консультации, чтобы подготовить согласованный законопроект, в равной степени защищающий права и интересы работников и учитывающий экономические реалии, о которых заявляют работодатели, - уточнил парламентарий.

Во фракции рассчитывают, что законопроект будет готов к середине июня. "Хотели бы, чтобы первое чтение его состоялось до конца весенней сессии", - отметил Исаев.

Поправками в том числе предлагается урегулировать время работы и отдыха сотрудников, работающих дистанционно, прописать компенсации за используемую ими технику и многое другое.