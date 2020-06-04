Новости

В Прикамье у воспитанника детсада обнаружили коронавирус 14:52
Силы ПНС Ливии объявили о полном контроле над Триполи 14:51
В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи 14:49
На Урале замглавы администрации городского округа заподозрили в коррупции 14:47
Минск: Кадровые назначения в правительстве Романа Головченко 14:47
ВОЗ: Готовиться ко второй волне эпидемии коронавируса нужно в сентябре 14:46
В Ростовской области отменили пропуска 14:41
Российские космонавты оценили технологии американского Crew Dragon 14:40
Сериал "Чернобыль" номинирован на 14 премий BAFTA 14:27
Разливы топлива на реке в Норильске планируют устранить за 14 дней 14:25
В "Единой России" ожидают принятие поправок об "удаленке" до августа 14:20
Путин поручил Минобороны немедленно развернуть госпиталь в Забайкалье 14:18
Песков назвал причину поручения Путина правоохранителям по ЧП в Норильске 14:09
На Алтае подростки избили ребенка и выложили видео в интернет 14:04
Volkswagen Arteon наконец-то добрался до России. Стали известны цены 14:00
Глава Удмуртии Александр Бречалов вылечился от коронавируса 13:57
Главного героя "Острых козырьков" должен был сыграть Джейсон Стейтем 13:52
Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ-3 в Норильске, где произошла авария 13:45
Лукашенко поставил стратегические задачи перед правительством Головченко 13:39
Европол провел операцию по изъятию 1300 тонн опасных пестицидов 13:35
Жительнице Ульяновска пришлось доказывать пол своего питомца в суде 13:33
Зеленский готов оплатить штраф за нарушение карантина 13:32
Ридли Скотт обрисовал возможный сюжет следующих "Чужих" 13:24
В Петербурге хирурга частной клиники задержали после смерти пациента 13:22
Укусивший полицейского житель Кузбасса отправится в колонию 13:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Для кого подорожают полисы ОСАГО
Для кого подорожают полисы ОСАГО
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 14:20
Рубрика: Власть

В "Единой России" ожидают принятие поправок об "удаленке" до августа

Текст: Татьяна Замахина

"Единая Россия" планирует внести в Госдуму поправки о регулировании дистанционной занятости граждан в середине июня, а на принятие рассчитывает до конца весенней сессии (то есть до августа). Об этом сообщил первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Фото: iStock
Россиянам могут начать возмещать расходы при переходе на удаленку

В ближайшие дни профсоюзы, работодатели, а также министерство труда представят свои замечания и предложения, чем необходимо дополнить текст документа, рассказал он по итогам общения с экспертами.

- Мы начнем консультации, чтобы подготовить согласованный законопроект, в равной степени защищающий права и интересы работников и учитывающий экономические реалии, о которых заявляют работодатели, - уточнил парламентарий.

Во фракции рассчитывают, что законопроект будет готов к середине июня. "Хотели бы, чтобы первое чтение его состоялось до конца весенней сессии", - отметил Исаев.

Поправками в том числе предлагается урегулировать время работы и отдыха сотрудников, работающих дистанционно, прописать компенсации за используемую ими технику и многое другое.

Власть Право Трудовое право Экономика Работа Занятость Партии "Единая Россия" Законодательная власть Госдума Рынок труда

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
СК завел дело о халатности из-за позднего сообщения о ЧП в Норильске
За сутки в России подтвержден 8831 случай COVID-19
Собянин пообещал удалить данные соцмониторинга и системы пропусков
Премьер-министром Беларуси назначен глава Госкомвоенпрома Роман Головченко
Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование