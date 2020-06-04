В ГД внесен проект о заключении трудового договора электронным способом

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о внесении законопроекта, который дает возможность заключать трудовой договор, а также подавать заявления на отпуск или увольнение электронным способом.

Депутат, который является одним из авторов поправок, уточнил журналистам, что в первоначальной редакции законопроект был внесен в июне прошлого года, а теперь доработан с учетом официального отзыва правительства.

Особенно актуальны поправки на фоне пандемии коронавируса, ведь многие сферы деятельности перешли на дистанционный формат, отметил парламентарий, которого цитирует пресс-служба комитета.

Он также пояснил, что в Трудовом кодексе пока нет норм, определяющих порядок доставки юридически значимых сообщений. "Отсутствие этих правил создает опасную для трудовых правоотношений неопределенность", - отметил Павел Крашенинников.

Законопроектом предлагается новая статья 15.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, закрепляющая общие положения о юридически значимых сообщениях, в том числе об их форме. Предлагается установить, что обмен такими сообщениями может быть произведен не только в личном присутствии или при направлении сообщения почтой в виде бумажного документа, но и с использованием электронных или иных технических средств.Требования к указанным средствам будут определяться правительством РФ, если иное не предусмотрено трудовым договором, локальным нормативным актом и т.п.

Кстати, трудовые договоры и сейчас нередко заключаются с помощью обмена документами по электронной почте. Но из-за отсутствия в ТК РФ прямого указания на возможность ее использования возникают противоречия в вопросах признания таких договоров заключенными. Теперь законодатели решили это исправить.

Работодатель будет обязан обеспечить хранение всех юридически значимых сообщений, которыми он обменивается с работником.

Важно, что условия в трудовом договоре (или в локальном нормативном акте, соглашении и т.д.) не должны ухудшать положение работника по сравнению с правилами, установленными ТК РФ.

"Сообщение влечет юридические последствия с момента, когда адресат получил возможность ознакомиться с содержанием сообщения", - уточнил Павел Крашенинников.

При этом работнику дадут возможность в одностороннем порядке отказаться от условия об обмене юридически значимыми сообщениями в электронной форме. Это можно сделать в любой момент после заключения трудового договора. "Это необходимо предусмотреть, поскольку не все граждане могут или желают пользоваться различными электронными устройствами для приема таких сообщений", - подчеркнул глава комитета.

- Предложенные законопроектом изменения позволят шире применять быстрые и удобные, и сейчас даже необходимые способы коммуникации в рамках трудовых отношений, а также защитят права работников при таком взаимодействии, - резюмировал Павел Крашенинников.

Положения законопроекта предлагается вводить в действие с 1 октября 2020 года. Они будут применяться к тем правам и обязанностям, которые возникнут после вступления в силу закона.