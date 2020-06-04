В Германии принят пакет помощи экономике в 130 миллиардов евро

В ходе двух заседаний, длившихся почти 21 час, правящая коалиция Германии приняла пакет помощи экономике на 2020 и 2021 год в размере 130 миллиардов евро с целью преодоления кризиса, вызванного пандемией. Это самый большой пакет стимулов с момента воссоединения Германии. Снижением НДС и оказанием адресной помощи власти добиваются повышения покупательной способности населения, сообщает телеканал ARD.

Коалиционные партнеры отметили, что на самом деле одновременно были приняты антикризисный пакет управления экономикой и пакет развития в будущем. Ключевым моментом является снижение НДС с 19 до 16 процентов в период с июля по декабрь. Это должно освободить граждан от выплат на сумму порядка 20 миллиардов евро. "Это самое большое снижение налогов за последние несколько десятилетий, которое направлено на содействие малоимущим", - отмечают эксперты.

Кроме того, миллиарды евро выделят на помощь малым и средним компаниям, предусмотрены также выплаты детских пособий в размере 300 евро на каждого ребенка, субсидии по оплате электроэнергии, а также помощь на уровне коммун.

Предусматриваются также значительные финансовые вливания в научные исследования, в том числе в создание искусственного интеллекта, в здравоохранение, в мероприятия по защите климата, а также на строительство заправок для электромобилей.

Коалиционные партнеры отдают себе отчет, что 130 миллиардов евро является огромной суммой. Однако они уверяют, что расходы не выйдут из-под контроля, и ожидают утверждения парламентом пакета срочных экономических мер.

Министр финансов, вице-канцлер СДПГ Олаф Шольц полагает, что с помощью пакета развития Германия преодолеет худшую рецессию в послевоенной истории. Порядка семи миллионов немцев вынуждены были уйти на сокращенную рабочую неделю.

"Сегодняшние работники не должны становиться завтрашними безработными, - подвела итоги дискуссии канцлер Ангела Меркель. - Правительство нацелено на умы немцев своей программой экономического стимулирования. Она хочет зажечь новое желание купить товар".