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04.06.2020 14:23
Рубрика: В мире

В Италии готовят референдум о выходе из Евросоюза

Текст: Нива Миракян (Рим)
Новое политическое движение "Свободная Италия" (Italia Libera) внесло на рассмотрение в Верховный Кассационный суд Италии законопроект, предусматривающий проведение референдума о выходе страны из состава Европейского Союза.

Как подчеркивают авторы инициативы, впервые за долгие годы у жителей Апеннин появилась реальная возможность выбрать, продолжать ли Италии двигаться в "европейском поезде", либо раз и навсегда соскочить с него, как это сделала недавно Великобритания. Один из разработчиков законопроекта адвокат Джанлука Проейтти Топпи анонсировал создание специального комитета "UExit", авторитетные члены которого в ближайшие месяцы будут стараться донести до рядовых итальянцев, что на самом деле из себя представляет европейское сообщество. Главная мысль: "Евросоюз зиждется не на взаимоподдержке, а лишь на финансовой выгоде".

Фото: Из личного архива Виктории Киселевой
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К сентябрю "Сводной Италии" необходимо набрать 50 тысяч подписей. Только после этого их предложение будет рассмотрено парламентом. Добиться этой цели, судя по всему, будет несложно. Согласно опросам общественного мнения, проведенным в самый разгар пандемии, почти половина итальянцев поддерживает выход страны из Евросоюза. Многие их них до сих пор отчетливо помнят слова председателя ЕЦБ Кристин Лагард, назвавшей коронавирус исключительно "итальянской проблемой". Они прозвучали в тот самый драматический момент, когда больницы страны буквально задыхались от числа инфицированных. Многим жителям Апеннин также не внушает доверие создание так называемого "Фонда восстановления", который, по их мнению, неминуемо повлечет за собой увеличение налогового бремени.

По словам адвоката Топпи, признающего, что в членстве ЕС есть несомненно свои выгоды, такие, как Шенгенская зона, все эти годы Евросоюз нещадно "эксплуатировал" Италию, у которой сейчас появился, наконец, шанс выбраться из этой "клетки". Но сделать это нужно с умом, во избежание новых потрясений. Именно поэтому промоутеры проекта поручили экспертам разработать выверенный план действий, который позволит после "развода" с Евросоюзом гарантировать сохранность сбережений итальянцев и защитить их от дополнительных долговых обязательств.

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