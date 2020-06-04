Новости

Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд 19:18
Премьер Беларуси считает необходимым изменить стиль работы своего кабинета 19:14
Глава российского Генштаба пообщался с американским коллегой 19:10
Собянин: Голосование по поправкам в Конституцию не ухудшит ситуацию с коронавирусом 19:09
Собянин: Всплеска заболеваемости COVID из-за ослабления ограничений не ожидается 19:09
Названа самая популярная операционная система 18:55
Собянин назвал дату снятия большинства ограничений 18:54
В английской премьер-лиге разрешили делать по пять замен 18:53
Экс-сотрудника главка МВД будут судить за фальсификацию преступления 18:53
В Москве работа информцентров реновации возобновится 5 июня 18:48
Собянин: Москва исполнит все свои социальные обязательства 18:46
"Заряженный" хэтчбек Hyundai установил рекорд скорости на льду Байкала 18:45
В сочинском парке "Дендрарий" обнаружили редкие дикие орхидеи 18:37
Собянин: Через 2-3 недели больницы в Москве начнут работать в обычном режиме 18:31
Сотрудник фирмы расстрелял недовольного клиента в центре Петербурга 18:28
Беспилотники Росгвардии направлены к месту розлива топлива в Норильске 18:22
Минюст предлагает прописать понятие робота-коллектора 18:19
В Йемене убит стрингер видеоагентства Ruptly 18:17
Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявили обвинения 18:17
В Новгородской области задержали "вора в законе" 18:07
В Нижегородской области произошло смертельное ДТП с двумя фурами 18:04
Бабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКА 17:53
На Ставрополье экс-судью обвинили во взяточничестве 17:51
Данные Hubble рассказали о звездах популяции III 17:46
Пять автомобилей столкнулись на МКАД и перекрыли половину полос движения 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 18:40
Рубрика: Культура

Один день Александра Сергеевича

Где побывать, что увидеть, что услышать
Текст: Наталья Лебедева
О том, как будет праздноваться день рождения поэта, нам рассказал Евгений Богатырев, директор Государственного музея им. А.С. Пушкина:
Для видеокниги "Читаем Онегина" заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова записала письмо Татьяны. Фото: Константин Завражин/ РГ Для видеокниги "Читаем Онегина" заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова записала письмо Татьяны. Фото: Константин Завражин/ РГ
Для видеокниги "Читаем Онегина" заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова записала письмо Татьяны. Фото: Константин Завражин/ РГ

- Шестого июня мы отметим не только 221-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича, но Пушкинский день России и День русского языка. В этом году, к сожалению, музею придется отметить праздник с закрытыми для посетителей дверями. Режим самоизоляции продолжается, и все учреждения культуры пока закрыты.

Фото: Виктор Васенин
Стихи Александра Пушкина прочитают онлайн

Зато у нас появилась новая возможность общения с посетителями. Почти каждый день во время изоляции на сайте музеи и в социальных сетях рассказывали о наших проектах. 16 апреля отметили онлайн столетие создателя и первого директора музея Александра Зиновьевича Крейна.

И Пушкинский день 6 июня тоже пройдет онлайн. Приятно, что "РГ" поддержала нашу инициативу и присоединится к трансляциям.

В этот день к нам в гости придут (виртуально, конечно) наши друзья: ученые, писатели, художники, коллекционеры, коллеги-музейщики, музыканты и артисты. Поздравят всех с Пушкинским днем Михаил Сеславинский, Михаил Пиотровский, Георгий Василевич, Александр Шолохов, Валентин Головин, Сергей Некрасов. Откликнулись наши друзья-художники: Зураб Церетели, Леонид Баранов, Андрей Ковальчук, Сергей Андрияка. Ждем в гости писателей Алексея Варламова, Сергея Шаргунова, Евгения Водолазкина, Юрия Кублановского, целую плеяду молодых, но интересных авторов.

Будет совместное прямое включение с Институтом русского языка им. А.С. Пушкина. И конечно же, к нам придут музыканты. Зрители-посетители услышат отрывки из опер "Евгений Онегин" и "Алеко", незабываемую "Метель" Свиридова в исполнении ансамбля солистов "Премьера". С особым нетерпением ждем очаровательную и талантливую Хиблу Герзмаву.

Петербург отметит день рождения Пушкина в онлайн-формате

Естественно, "прогуляемся" по нашим экспозициям и на Пречистенке, и на Арбате, заглянем в домик Василия Львовича в музей Тургенева. Что логично, ведь Иван Сергеевич называл Александра Сергеевича своим учителем и считал полубогом.

Знаете, что самое приятное? Кого бы ни просили мы присоединиться к нашему празднику, все сразу же соглашались. А это значит, что Пушкинский день ждут, что этот праздник стал по-настоящему дорогим. Так что подключайтесь к трансляциям: Пушкинский марафон продлится с 10.00 до 20.00.

Онлайн-марафон

Татьяна читает "Онегина" только на сайте ГодЛитературы.РФ

А что Онегин, добрый наш приятель? В День Пушкина, конечно же, он будет с нами. Портал ГодЛитературы.РФ подготовил большой литературный марафон, который стартует онлайн 6 июня. Мы вновь будем смотреть и слушать нашу народную видеокнигу "Читаем Онегина".

Татьяна Голикова, Александр Ф. Скляр, Максим Аверин, Петр Налич и еще более 800 человек из разных уголков России и 22 стран - политики, экономисты, учителя, врачи, космонавты, спортсмены, писатели, артисты, музыканты, студенты, школьники - читали вместе с нами роман в стихах. Полная версия "Евгения Онегина" всегда доступна по ссылке.
Как дворянская семья установила в своем имении копию памятника Пушкину

Тем, кто знает о поэте все, предлагаем пройти квиз и узнать много неожиданного о жизни Александра Сергеевича, его литературных предках и потомках.

Шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ приглашает совершить виртуальную прогулку по пушкинской Москве.

Наконец, мы услышим, как звучит на 30 языках стихотворение "Памятник" и посмотрим фильм "Бомба для Пушкина".

Вместе с Институтом русского языка им. А. С. Пушкина мы подготовили по-настоящему сказочную программу: студенты-иностранцы прочитают свою любимые пушкинские сказки на русском языке.

И конечно же, мы покажем церемонию награждения победителей премией "Лицей для молодых писателей и поэтов", которая 6 июня пройдет на Главной сцене книжного фестиваля "Красная площадь".

Марафон "Пушкин" смотрите на сайте.

Культура Арт Музеи и памятники Культура Литература Александр Пушкин Гид-парк

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Дистанционное голосование по Конституции пройдет в Москве и Нижегородской области
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Ростехнадзор: Причиной аварии в Норильске могла быть ошибка экспертов
В Москве ввели пропуска для посещения центров госуслуг
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
Алексей Левыкин: Сейчас интерес к "микроистории" растет
Какие премьеры посмотреть в Сети, не дожидаясь открытия кинотеатров