О том, как будет праздноваться день рождения поэта, нам рассказал Евгений Богатырев, директор Государственного музея им. А.С. Пушкина:

- Шестого июня мы отметим не только 221-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича, но Пушкинский день России и День русского языка. В этом году, к сожалению, музею придется отметить праздник с закрытыми для посетителей дверями. Режим самоизоляции продолжается, и все учреждения культуры пока закрыты.

Зато у нас появилась новая возможность общения с посетителями. Почти каждый день во время изоляции на сайте музеи и в социальных сетях рассказывали о наших проектах. 16 апреля отметили онлайн столетие создателя и первого директора музея Александра Зиновьевича Крейна.

И Пушкинский день 6 июня тоже пройдет онлайн. Приятно, что "РГ" поддержала нашу инициативу и присоединится к трансляциям.

В этот день к нам в гости придут (виртуально, конечно) наши друзья: ученые, писатели, художники, коллекционеры, коллеги-музейщики, музыканты и артисты. Поздравят всех с Пушкинским днем Михаил Сеславинский, Михаил Пиотровский, Георгий Василевич, Александр Шолохов, Валентин Головин, Сергей Некрасов. Откликнулись наши друзья-художники: Зураб Церетели, Леонид Баранов, Андрей Ковальчук, Сергей Андрияка. Ждем в гости писателей Алексея Варламова, Сергея Шаргунова, Евгения Водолазкина, Юрия Кублановского, целую плеяду молодых, но интересных авторов.

Будет совместное прямое включение с Институтом русского языка им. А.С. Пушкина. И конечно же, к нам придут музыканты. Зрители-посетители услышат отрывки из опер "Евгений Онегин" и "Алеко", незабываемую "Метель" Свиридова в исполнении ансамбля солистов "Премьера". С особым нетерпением ждем очаровательную и талантливую Хиблу Герзмаву.

Естественно, "прогуляемся" по нашим экспозициям и на Пречистенке, и на Арбате, заглянем в домик Василия Львовича в музей Тургенева. Что логично, ведь Иван Сергеевич называл Александра Сергеевича своим учителем и считал полубогом.

Знаете, что самое приятное? Кого бы ни просили мы присоединиться к нашему празднику, все сразу же соглашались. А это значит, что Пушкинский день ждут, что этот праздник стал по-настоящему дорогим. Так что подключайтесь к трансляциям: Пушкинский марафон продлится с 10.00 до 20.00.

Онлайн-марафон

Татьяна читает "Онегина" только на сайте ГодЛитературы.РФ

А что Онегин, добрый наш приятель? В День Пушкина, конечно же, он будет с нами. Портал ГодЛитературы.РФ подготовил большой литературный марафон, который стартует онлайн 6 июня. Мы вновь будем смотреть и слушать нашу народную видеокнигу "Читаем Онегина".

Татьяна Голикова, Александр Ф. Скляр, Максим Аверин, Петр Налич и еще более 800 человек из разных уголков России и 22 стран - политики, экономисты, учителя, врачи, космонавты, спортсмены, писатели, артисты, музыканты, студенты, школьники - читали вместе с нами роман в стихах. Полная версия "Евгения Онегина" всегда доступна по ссылке.

Тем, кто знает о поэте все, предлагаем пройти квиз и узнать много неожиданного о жизни Александра Сергеевича, его литературных предках и потомках.

Шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ приглашает совершить виртуальную прогулку по пушкинской Москве.

Наконец, мы услышим, как звучит на 30 языках стихотворение "Памятник" и посмотрим фильм "Бомба для Пушкина".

Вместе с Институтом русского языка им. А. С. Пушкина мы подготовили по-настоящему сказочную программу: студенты-иностранцы прочитают свою любимые пушкинские сказки на русском языке.

И конечно же, мы покажем церемонию награждения победителей премией "Лицей для молодых писателей и поэтов", которая 6 июня пройдет на Главной сцене книжного фестиваля "Красная площадь".

Марафон "Пушкин" смотрите на сайте.