В Россию пришел долгожданный Redmi Note 9 Pro. Покупать или нет?

Компания Xiaomi объявила о старте продаж в России смартфона Redmi Note 9 Pro, оснащенного квадрокамерой на 64 Мп и безрамочным экраном с диагональю 6,67 дюйма и разрешением FullHD+.

Redmi Note 9 Pro. Фото: Xiaomi

Основная камера состоит из четырех модулей: базового, сверхширокоугольного, макро и сенсора глубины (телезум отсутствует), предусмотрена запись видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду и FullHD с частотой 60 кадров в секунду.

В качестве процессора используется чип Snapdragon 720G, емкость батареи составляет 5020 мАч, поддерживается быстрая зарядка на мощности 30 Вт (адаптер в комплекте). Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп.

Объем оперативной и постоянной памяти Redmi Note 9 Pro составляет 6 и 128 Гб соответственно, имеется слот для карты памяти и двух карт nanoSIM. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку включения, имеется модуль NFC (привет, любители бесконтактных платежей) и разъем для наушников (привет, меломаны-староверы).

Характеристики можно назвать почти флагманскими. А что с ценой? На старте продаж она составит 23990 рублей, при этом в подарок за один рубль полагается Mi Smart Band 4 (без NFC), который в официальной рознице стоит 2990 рублей. Пусть "чистая" цена будет 21 тысяча рублей. Какие конкуренты у Redmi Note 9 Pro есть за эти деньги?

Сложно поверить, но конкурент у него всего один - это Samsung Galaxy A70. Он очень схож по характеристикам, но имеет три камеры и аккумулятор на 4500 мАч, при этом он немного дороже - от 22400 рублей. С некоторой натяжкой сравнить с новоприбывшим бойцом можно Galaxy A51 - он оснащен квадрокамерой, но аккумулятор у него не такой емкий - всего 4000 мАч. Зато цена что надо - 20990 рублей.

Но нужно учитывать, что Redmi Note 9 - ведь Xiaomi славится более агрессивной ценовой политикой - подешевеет значительно быстрее бюджетников от Samsung. Уже через месяц два можно будет снова сравнить цены и принять решение. Хотя и сейчас Redmi Note 9 Pro выглядит очень неплохо.