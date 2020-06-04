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04.06.2020 10:40
Рубрика: Экономика

В Роструде рассказали, как оплачиваются нерабочие и праздничные дни в июне

Текст: Елена Манукиян
Россиян в июне ждут две сокращенные рабочие недели, сообщили "РГ" в Роструде. Так, 12 июня в связи с празднованием Дня России объявлен выходной. Этот день выпадает на пятницу, поэтому продолжительность предпраздничного дня в четверг, 11 июня, сокращается на один час, что предусмотрено трудовым кодексом.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"Продолжительность рабочего дня или смены, предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на час", - говорится законе.

В Роструде напомнили, что в соответствии с Указом Президента 24 июня в этом году будет нерабочим днем в связи с проведением Парада Победы. Так как этот день не называется праздничным, а только нерабочим, то россиян освобождают от работы с сохранением заработной платы, а продолжительность рабочего дня во вторник остается прежней, то есть - на час не сокращается.

Фото: iStock
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"Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается, а день, предшествующий нерабочему, предпраздничным не считается", - подчеркнули в ведомстве.

Согласно трудовому кодексу, работа в праздничный день оплачивается в двойном размере. Работа в нерабочий день, отметили в Роструде, оплачивается сдельно, то есть за указанный нерабочий день выплачивается вознаграждение, размер которого определяется локальным нормативным актом работодателя.

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