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04.06.2020 21:17
Рубрика: В мире

В США обсудят новые санкции по "Северному потоку - 2" и "Турецкому потоку"

Текст: Алексей Чуриков
В Сенат США внесен законопроект о введении дополнительных санкций в отношении проекта "Северный поток - 2". Документ подготовлен четырьмя республиканскими сенаторами (Тед Круз, Джон Барассо, Том Коттон и Рон Джонсон) и одного демократа (Джинн Шейхин), говорится в сообщении, размещенном на сенаторской страничке Джона Барассо.

Сам законопроект, как говорится в заглавной части, призван "прояснить и расширить" санкции в отношении строительства "Северного потока - 2". Также прописано, что закон коснется и проекта "Турецкий поток".

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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"Существует двухпартийный и двухпалатный консенсус в отношении того, что российский газопровод "Северный поток - 2" представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности Америки и не должен быть завершен", - приводятся слова сенатора Круза.

Сенатор Барассо пошел дальше и вовсе назвал "Северный поток - 2" "российской ловушкой". "Это делает Европу и наших союзников более зависимыми от России и более подверженными влиянию России. Мы обязуемся блокировать все усилия России по строительству этого опасного трубопровода", - заявил сенатор Баррассо.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Обращает на себя внимание, что в тексте законопроекта сенаторы отдельно прописали и "уточнили", что санкции, видимо, теперь должны будут касаться более широкого спектра компаний, задействованных в строительстве газопроводов. В частности, в тексте вводится понятие "укладка труб" и дается широкая трактовка того, что следует под этим понимать. "Работы по прокладке труб означают действия, которые облегчают прокладку труб, включая подготовку площадки, рытье траншей, съемку (геодезические изыскания), укладку камней, обвязку, изгиб, сварку, нанесение покрытий, опускание труб и обратную засыпку", разъясняется в документе.

Из текста законопроекта также следует, что американские санкции могут затронуть компании, которые "предоставили услуги по страхованию или перестрахованию этих (морских) судов, услуги или средства для модернизации технологий или установки сварочного оборудования, модернизации этих судов, а также услуги по проведению испытаний, проверок или сертификации, необходимых или связанных с эксплуатацией трубопровода "Северный поток - 2".

В мире США Газопровод "Северный поток-2" Газопровод "Турецкий поток" Россия и США Санкции и антисанкции

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