В США заявили об увеличении производительности труда при удаленной работе

Руководители отделов кадров в США уверены, что граждане продолжат работать из дома даже после того, как пандемия коронавируса стихнет. Опрос, результаты которого были обнародованы в среду, также показал, что предприятия, сотрудники которых работали на удаленном доступе, чаще сообщали о повышении производительности труда.

Всего было опрошено более 150 руководителей кадровых служб. 77% респондентов ожидают, что все больше сотрудников будут работать из дома более трех дней в неделю. Преимущественно, речь идет о специалистах в области информационных технологий и сферы финансовых услуг. Отметим, что американские технологические гиганты, такие как Google, Facebook и Twitter уже заявили, что позволят большинству сотрудников работать удаленно до конца года.

Во время пандемии миллионы американцев перешли на удаленный доступ работы. Эксперты уверены, что переход к дистанционной работе изменит инфраструктуру городов. При меньшем количестве пассажиров основные транспортные системы будут терять доходы, а расходы на услуги, например, общественного питания в крупных городах существенно сократятся.