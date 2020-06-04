В TikTok можно не ходить. "ВКонтакте" запустил свои "Клипы"

Соцсеть "ВКонтакте" запустила бесконечную ленту коротких вертикальных видео под названием "Клипы" на самую разную тематику. Разработчики обещают, что в ближайшие дни новый сервис появится в мобильном приложении, которое нужно будет обновить.

Сейчас опубликовать клип могут только приглашенные звезды - Евгений Кулик, Филипп Киркоров, Павел Воля и другие именитые авторы, позднее эта возможность станет доступна всем.

При записи "Клипов" можно использовать различные эффекты, включая дополненную реальность, а также управлять записью при помощи жестов - например, делая пальцами знак "V" или "ОК".

Вот как это выглядит:

Теперь "ВКонтакте" есть свой TikTok, осталось только посмотреть, побежит ли туда аудитория.