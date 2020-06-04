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В TikTok можно не ходить. "ВКонтакте" запустил свои "Клипы"

Текст:   Антон Благовещенский
04.06.2020,  
17:01
Фото: ВКонтакте Фото: ВКонтакте
Фото: ВКонтакте

Соцсеть "ВКонтакте" запустила бесконечную ленту коротких вертикальных видео под названием "Клипы" на самую разную тематику. Разработчики обещают, что в ближайшие дни новый сервис появится в мобильном приложении, которое нужно будет обновить.

Сейчас опубликовать клип могут только приглашенные звезды - Евгений Кулик, Филипп Киркоров, Павел Воля и другие именитые авторы, позднее эта возможность станет доступна всем.

"ВКонтакте" запустила полезную функцию для всех

При записи "Клипов" можно использовать различные эффекты, включая дополненную реальность, а также управлять записью при помощи жестов - например, делая пальцами знак "V" или "ОК".

Вот как это выглядит:

Теперь "ВКонтакте" есть свой TikTok, осталось только посмотреть, побежит ли туда аудитория.

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