Верховная рада Украины уволила вице-премьера Пристайко

Верховная Рада Украины в ходе сегодняшнего заседания уволила вице-премьера страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко. "За" его отставку проголосовали 296 депутатов, уточняет Strana.ua.

На место Пристайко кабинет министров Украины предложил назначить Ольгу Стефанишину. Верховная Рада сегодня рассмотрит назначение депутата от фракции "Слуга народа" Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики Украины. А также - заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Романа Абрамовского на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Увольнение Пристайко ранее было одобрено на заседании фракции партии "Слуга народа". "Вадим изъявил желание быть послом в Великобритании, он с очень большим профессиональным опытом и отличным знанием внешнеполитической ситуации. Прислушались к его доводам и начали искать нового человека. А Стефанишина много лет занимается вопросами евроинтеграции", - цитирует главу фракции Давида Арахимия ТАСС.