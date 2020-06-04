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04.06.2020 12:03
Рубрика: В мире

Верховная рада Украины уволила вице-премьера Пристайко

Текст: Юрий Чернов

Верховная Рада Украины в ходе сегодняшнего заседания уволила вице-премьера страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко. "За" его отставку проголосовали 296 депутатов, уточняет Strana.ua.

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На место Пристайко кабинет министров Украины предложил назначить Ольгу Стефанишину. Верховная Рада сегодня рассмотрит назначение депутата от фракции "Слуга народа" Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики Украины. А также - заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Романа Абрамовского на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Увольнение Пристайко ранее было одобрено на заседании фракции партии "Слуга народа". "Вадим изъявил желание быть послом в Великобритании, он с очень большим профессиональным опытом и отличным знанием внешнеполитической ситуации. Прислушались к его доводам и начали искать нового человека. А Стефанишина много лет занимается вопросами евроинтеграции", - цитирует главу фракции Давида Арахимия ТАСС.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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