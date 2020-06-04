Видеоклуб "Дубль дв@" начинает свои вечера-встречи

В дни сомнений, в дни тягостных раздумий, которые выпали нам в Год Пандемии, самой дефицитной роскошью стала, по слову Экзюпери, роскошь человеческого общения. Поэтому фестиваль "Дубль дв@" не может себе позволить обычную паузу в целый год: до апреля-2021 еще слишком далеко. И мы продолжим нашу работу в формате Видеоклуба D2.

Как мы его понимаем?

Клуб - это встречи. Чашку кофе или рюмку чая (по вашему выбору) в условиях ограниченных передвижений по городу и планете обеспечиваете себе вы. Гостей - по нашему и по вашему выбору - обеспечим мы.

Мир начинает оттаивать. Уже можно погулять в радиусе. Уже заработали обувные мастерские. Но пока продолжается Время Нестриженых. И здесь вам в помощь - наш виртуальный клуб. В нем, по идее, возможно все. Для виртуала нет расстояний и границ, мы можем в одном ZOOM-кадре свести режиссера из Москвы с актером из Владивостока или Санкт-Петербурга, композитора из Кинешмы с певцом из Якутской академической оперы, можем повидаться с труппами театров в Новосибирске или Екатеринбурге, можем даже посмотреть спектакли, какие иным способом ни москвич, ни иркутянин никогда не увидят.

Можем встретиться с режиссером-юбиляром и посмотреть его ретроспективу. Открыть забытую урну, где замурован весь российский кинематограф 90-х, когда кинотеатры были переоборудованы в мебельные салоны, и сотни снятых тогда фильмов исчезли с глаз публики без следа. Посмотреть забытые шедевры Великого Немого и о них поговорить со знающим человеком. А главное, можем сообща обсудить волнующие всех нас проблемы.

Да мало ли что можно делать в этом Клубе, где соберутся таланты.

Артист Данила Шевченко в самоизоляции снял фильм и сыграл в нем все роли от добра молодца до его суженой. Фото: Екатерина Барынина

Периодичность наших встреч пока трудно определить - это зависит от того, как развернутся события, и во многом - от того, как вы отреагируете на появление Видеоклуба, окажется ли он вам интересен. Для этого, как и в дни фестиваля "Дубль дв@", будет работать форум, где зрители смогут высказывать свои мнения и вносить свои предложения о темах новых встреч.

Но мы сделаем все, чтобы они были регулярными.

Каждый выпуск Видеоклуба будет оставаться в доступе, и вкупе эти встречи составят нашу коллекцию талантов и событий.

А первый выпуск - уже в четверг 4 июня в 19 часов по московскому времени на сайте d2.rg.ru. Предваряя все очень серьезные разговоры, которые ждут нас впереди, он, как и положено пилотному, пробному шару, будет пятнистым: несерьезным и частично даже веселым.

Для виртуального клуба нет границ и расстояний, там можно встретиться с талантливыми людьми, которых отделяет от нас половина планеты

Он отдан - кто бы сомневался! - нашему фетишу последних месяцев: самоизоляции. Ее каждый проводит по-своему: кто-то читает Пушкина, кто-то гладит кота, кто-то нещадно ест булки, кто-то с не свойственным ему рвением учит японский. Герои первого выпуска - молодой актер театра и кино Данила Шевченко и художник по костюмам Екатерина Барынина - умудрились и в жестких условиях самозаточения снять целый фильм, где Данила предстал как "человек с тысячью лиц", единолично сыграв все роли. И вот его мировая гала-премьера! Мы посмотрим этот фильм, узнаем, как он делался, как актер входит в роли и как сделать самоизоляцию безопасней для себя и общества. Будет и еще один гость - режиссер Ованес Петян, он знаком зрителям фестиваля "Дубль дв@" по комедии "Фейк", получившей Гран-при в номинации короткометражного кино. Именно в "Фейке" мы впервые встретились с героем выпуска Данилой-мастером. Именно "Фейком" и завершим наш вечер. Будьте с нами!