Виктор Ничипорчук назначен замминистра МЧС

Виктор Ничипорчук занял пост заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый замминистра не сменит никого на своем посту, так как должность только ввели. В системе ведомства он будет отвечать за цифровые технологии, цифровизацию, автоматизацию и переход подразделений МЧС на новые технологические рельсы.

Ранее Ничипорчук занимал должность заместителя руководителя ФГБУ "Информационно-аналитический центр МЧС России".