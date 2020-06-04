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04.06.2020 19:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Виновника бесконтактной аварии лишили прав на год и два месяца

Текст: Иван Егоров
Столичный суд поставил точку в вопросе о том, кто виноват в бесконтактной аварии. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, Лефортовский районный суд признал законным постановление мирового судьи о лишении прав водителя, спровоцировавшего бесконтактное ДТП. Москвича лишили прав на год и два месяца за оставление места ДТП, участником которого он являлся, хотя его машина и не пострадала.

Таких водителей в народе зовут "учителями", но не за то, что умные, а за то, что "учат" других водителей, внезапно подрезая или оттормаживаясь перед ними. Обычно это происходит, когда такому горе-учителю не уступят дорогу или случайно подрежут или ему просто не понравился медленно едущий перед ним автомобилист. При этом такие водители почему-то не осознают, что подвергают реальной опасности не только себя, но и других участников движения.

Фото: Александр Корольков
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Как рассказали в пресс-службе Лефортовского суда, установлено, что в ноябре 2019 года водитель на Kia, двигаясь по шоссе Энтузиастов, резко перестроился и затормозил перед Jeep. Чтобы уйти от столкновения, девушка за его рулем была вынуждена резко перестроиться в крайнюю левую полосу, где она столкнулась с Hyundai, за рулем которой тоже была женщина-водитель. Водитель Kia вышел к пострадавшей владелице джипа, поговорил с ней, и на просьбу остаться до приезда ГИБДД ответил отказом, сославшись на то, что она не имеет права его задерживать, и уехал. Однако уже в группе разборов ГИБДД, куда доехали обе автоледи, согласно записи видеорегистратора из Jeep, было установлено, что действия водителя Kia, а именно резкое перестроение при минимальной дистанции и торможение перед ним, состоят в прямой причинно-следственной связи с возникновением дорожно-транспортного происшествия. После этого документы на лишение прав, покинувшего место ДТП водителя Kia ушли в мировой суд.

Фото: iStock
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Водитель Kia в жалобе, поданной на постановление мирового судьи судебного участка № 271, заявлял об отсутствии доказательств, подтверждающих факт ДТП и его вину в совершении административного правонарушения. Однако Лефортовский суд счел указанный довод несостоятельным, поскольку он опровергается совокупностью доказательств, из которых следует, что, несмотря на отсутствие механического контакта с автомобилем марки Kia под управлением К., именно его противоправные действия состоят в прямой причинно-следственной связи с возникновением ДТП.

Кроме того в столичном суде напомнили, что согласно правовой позиции, выраженной в п. 20 постановления Пленума Верховного Суда от 25 июня 2019 года № 20 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП РФ", к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП может быть привлечен водитель транспортного средства, допустивший нарушение требований ПДД, которое стало причиной ДТП с участием других транспортных средств, вне зависимости от того, вступило ли управляемое им транспортное средство в механическое взаимодействие с другими транспортными средствами, физическими лицами или материальными объектами, при условии, что этот водитель был осведомлен о факте дорожно-транспортного происшествия, однако умышленно оставил место ДТП.

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