Владимир Путин поручил поддержать легкую промышленность

В среду президент провел совещание о ситуации в легкой промышленности. От стабильной работы текстильных, швейных, обувных предприятий и фабрик во многом зависит насыщение внутреннего рынка качественной продукцией, жизненно необходимыми товарами, в том числе и для обеспечения безопасности граждан.

"В самом начале эпидемии, причем в условиях известных вынужденных ограничений, российские компании проявили ответственный, гибкий подход и развернули, причем достаточно быстро, выпуск средств индивидуальной защиты, в каких-то случаях перепрофилировали свое производство, а где-то наладили его фактически с нуля", - оценил Владимир Путин. В короткие сроки в десятки раз выросло производство масок, перчаток, защитных костюмов. "В результате удалось избежать критических сбоев в снабжении врачей, среднего и младшего медперсонала больниц, служб скорой помощи. А если где-то они и были на первом этапе из-за нехватки, то это достаточно быстро было исправлено", - заметил он. "Другие сбои тоже имели место, знаю об этом хорошо. Но, как правило, это вызвано просто административными недоработками", - добавил президент.

"Ситуация на начальном этапе эпидемии показала - нам нужно скорректировать подходы к реагированию на масштабные вызовы в области здоровья людей. В том числе это касается выпуска средств индивидуальной защиты", - продолжил Путин. От событий чрезвычайного характера в мире не застрахован никто, и отечественное производство, логистика и система здравоохранения должны быть в полной мере готовы к любому развитию событий, действовать "загодя, на опережение". Президент предложил обсудить, что нужно изменить в работе государственного материального резерва.

Путин отметил резкое падение спроса на продукцию легкой промышленности этой весной: "Сказалось временное закрытие магазинов непродовольственных товаров, другие вынужденные ограничения, общая непростая ситуация с экономикой и доходами граждан". В легкой промышленности заняты около 300 тысяч человек. И главное - защитить интересы трудовых коллективов, сохранить доходы и благосостояние российских семей. При этом важно, чтобы компании могли реализовывать долгосрочные инвестпрограммы. В этой логике власти и выстраивают стратегическую линию на развитие конкуренции и повышение прозрачности внутреннего рынка, на его защиту от контрабанды и контрафакта, на поддержку тех, кто работает "в белую", заботится о сотрудниках, вкладывается в развитие и осваивает новые ниши.

Путин заверил собравшихся, что никогда не считал, что легкая промышленность - какая-то второсортная по сравнению с другими отраслями. И отметил, что объем импорта чуть ли не вдвое превышает в стоимостном выражении то, что производят в стране. Поэтому есть куда развиваться.

Правительство должно подготовить решения о госзакупках продукции российского легпрома

Президент предложил высказаться о мерах поддержки - как сделать их более эффективными и какие нужны дополнительные решения. Главы предприятий выступили с конкретными предложениями. Естественно, просили о помощи. Некоторые предлагали свои товары. Например, за просьбой увеличить объем закупок отечественной спортивной продукции последовало и предложение - отшить президенту индивидуальные комплекты коллекции Putin Team. "Спасибо большое за предложение, будет очень здорово, - улыбнулся Путин. - О цене договоримся, надеюсь?" Глава минспорта Олег Матыцин рассказал, что министерство обеспечивает сборные экипировкой, которая на 90 процентов производится в России. Но по некоторым видам спорта приходится использовать форму иностранного производства - из-за специфики и требований международных спортивных федераций.

Глава минпромторга Денис Мантуров доложил по материальным резервам средств индивидуальной защиты: можно заложить номенклатуру до 15 млрд рублей - маски, защитные костюмы, респираторы, в перечень включить многоразовые очки, перчатки и антисептики. "Но тогда нужно своевременно предусматривать и выделение денег на так называемое освежение этой продукции. Она должна быть в работоспособном состоянии всегда", - подчеркнул президент. Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в кризисной ситуации Росрезерв показал малую эффективность: и номенклатуры нужной не оказалось, и механизм обновления запуска хранящейся там продукции в оборот тоже хромает. Создана комиссия, и будет разработан действенный механизм обновления продукции: "чтобы это было рачительно и по-государственному, чтобы она там не пролежала десятки лет и потом утилизировалась, а своевременно шла в оборот", сказал он.

Поддержал одобренные минпромторгом предложения и министр финансов Антон Силуанов. Правда, в ответ на просьбы участников по снижению страховых взносов сказал, что это нужно еще проработать. Также министр заявил о готовности внести предложения по "обелению" отрасли. Глава государства попросил и Силуанова, и Мантурова посмотреть еще раз, как на практике работают меры поддержки малого и среднего бизнеса в легкой промышленности, и, если надо, донастроить систему поддержки.

Поручения по итогам совещания по легкой промышленности необходимо включить в общенациональный план по восстановлению экономики, решил президент, подводя итог. Во-первых, он поручил обеспечить субсидирование скидок по оборудованию, которое передается в лизинг предприятиям легпрома. Скидка должна предоставляться с этого года в размере 50 процентов от стоимости оборудования. Еще должны быть увеличены субсидии на обслуживание кредитов до 1 млрд рублей ежегодно.

Во-вторых, Путин указал увеличить финансирование программы поддержки производства льняных изделий. В-третьих, правительство должно подготовить решение об установлении приоритета российской продукции легкой промышленности в госзакупках. "Здесь нет никаких нарушений правил ВТО", - добавил Путин. Также это касается госкорпораций и компаний с госучастием. Такую идею президент считает востребованной, своевременной и справедливой. В России импорт порой "захлестывает", нужно осваивать свой рынок, пояснил он.

Важнейшим приоритетом господдержки президент назвал помощь компаниям, которые работают честно и соблюдают права сотрудников, и поручил подготовить комплекс мер по созданию режима максимального благоприятствования для предприятий легкой промышленности, которые работают "в белую". У правительства есть ряд программ на этот счет, и надо посмотреть, какие поправки в них внести. Оперативные, адресные меры должны не только поддержать предприятия, но и запустить структурные изменения для выхода экономики на качественно новый уровень, заключил президент.