Власти Китая расширяют международное авиасообщение с 8 июня

Управление гражданской авиации КНР объявило о смягчении запретов на международные пассажирские перевозки для иностранных авиакомпаний, которые были приостановлены с начала весны.

С 8 июня они смогут выполнять один регулярный рейс в Китай (или из страны) раз в неделю - для этого нужно выбрать аэропорт "прикрепления" из списка, утвержденного китайскими авиационными властями. Тем же перевозчикам, которые с марта все же сохранили ограниченную возможность летать в Поднебесную, увеличат квоту до двух рейсов в неделю.

Как передает Reuters, заявки на возобновление полетов смогут подать 95 авиакомпаний мира. Китайская сторона рассчитывает, что с 8 июня число международных перелетов через Китай вырастет как минимум на 50, а в лучшем случае - на 150 рейсов в неделю. И если сегодня в страну прибывает в среднем три тысячи авиапассажиров в день, то со следующей недели их будет уже почти пять тысяч. Иностранные борта смогут принимать Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Чэнду и даже Ухань - всего 37 воздушных гаваней в разных городах страны. При этом перевозки должны соответствовать строгим санитарным правилам. Если на борту выявят пять пассажиров с положительным тестом на коронавирус, авиакомпания будет обязана приостановить полеты на неделю. Если же инфицированных окажется десять и более - то на целый месяц.

Пекин объявил об этом решении на фоне обострения авиационного спора с США. Накануне администрация Трампа пригрозила с 16 июня запретить четырем китайским перевозчикам летать в Соединенные Штаты, если КНР не пойдет на уступки. До этого китайская сторона, напомним, отклонила заявки американских авиакомпаний United Airlines и Delta Airlines.

Тем временем, некоторые европейские страны уже возобновили сообщение с КНР. Так, 29 мая немецкая "Люфтганза" впервые после долгого перерыва отправила чартер из Франкфурта-на-Майне в Тяньцзинь. Впрочем, пассажирами стали не туристы, а около двухсот рабочих с семьями - граждане Германии и других стран ЕС. В основном речь идет о сотрудниках крупного немецкого автоконцерна, имеющего отделения в КНР. После прилета их ждал 14-дневный карантин. Билет в одну сторону обошелся в 2500 евро.

Некоторые европейские страны уже возобновили сообщение с КНР

По данным агентства Bloomberg, Пекин готов по той же схеме наладить деловое сообщение с Францией, Великобританией, Швейцарией, Японией, Сингапуром и Южной Кореей. Ранее глава немецкого МВД Хорст Зеехофер не исключил, что уже с 15 июня Германия, в свою очередь, начнет регулярно принимать авиарейсы из эпидемиологически "безопасных регионов Китая".