Власти Китая расширяют международное авиасообщение с 8 июня

С 8 июня они смогут выполнять один регулярный рейс в Китай (или из страны) раз в неделю - для этого нужно выбрать аэропорт "прикрепления" из списка, утвержденного китайскими авиационными властями. Тем же перевозчикам, которые с марта все же сохранили ограниченную возможность летать в Поднебесную, увеличат квоту до двух рейсов в неделю.
Как передает Reuters, заявки на возобновление полетов смогут подать 95 авиакомпаний мира. Китайская сторона рассчитывает, что с 8 июня число международных перелетов через Китай вырастет как минимум на 50, а в лучшем случае - на 150 рейсов в неделю. И если сегодня в страну прибывает в среднем три тысячи авиапассажиров в день, то со следующей недели их будет уже почти пять тысяч. Иностранные борта смогут принимать Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Чэнду и даже Ухань - всего 37 воздушных гаваней в разных городах страны. При этом перевозки должны соответствовать строгим санитарным правилам. Если на борту выявят пять пассажиров с положительным тестом на коронавирус, авиакомпания будет обязана приостановить полеты на неделю. Если же инфицированных окажется десять и более - то на целый месяц.
Пекин объявил об этом решении на фоне обострения авиационного спора с США. Накануне администрация Трампа пригрозила с 16 июня запретить четырем китайским перевозчикам летать в Соединенные Штаты, если КНР не пойдет на уступки. До этого китайская сторона, напомним, отклонила заявки американских авиакомпаний United Airlines и Delta Airlines.
Тем временем, некоторые европейские страны уже возобновили сообщение с КНР. Так, 29 мая немецкая "Люфтганза" впервые после долгого перерыва отправила чартер из Франкфурта-на-Майне в Тяньцзинь. Впрочем, пассажирами стали не туристы, а около двухсот рабочих с семьями - граждане Германии и других стран ЕС. В основном речь идет о сотрудниках крупного немецкого автоконцерна, имеющего отделения в КНР. После прилета их ждал 14-дневный карантин. Билет в одну сторону обошелся в 2500 евро.
По данным агентства Bloomberg, Пекин готов по той же схеме наладить деловое сообщение с Францией, Великобританией, Швейцарией, Японией, Сингапуром и Южной Кореей. Ранее глава немецкого МВД Хорст Зеехофер не исключил, что уже с 15 июня Германия, в свою очередь, начнет регулярно принимать авиарейсы из эпидемиологически "безопасных регионов Китая".
Эксперт: Россия возобновит одним из первых авиасообщение с Китаем
"Россия будет открывать международное авиасообщение последовательно, одна страна за другой или группами стран. Когда Россия сочтет возможным открыть международное авиасообщение, то Китай будет одним из первых направлений, куда возобновятся полеты", - сказал он.
Накануне стало известно, что Китай с 8 июня разрешил полеты иностранным компаниям. Ограничения были введены в ситуации распространения коронавируса.
Как отметил Пантелеев, принципиальным вопросом для Китая сейчас является возобновление полетов в США, и решение об открытии международного авиасообщения было принято на фоне недавнего решения американских властей о запрете полетов китайским компаниям в США. "Думаю, что стоит увязывать именно эти события", - сказал эксперт. Он пояснил, что Китай до недавнего времени не вводил запрета на международные полеты вообще, но выдвигал ряд требований к авиакомпаниям. Американские перевозчики этим требованиям не соответствовали, а потому не смогли выполнять полеты в Китай. В ответ американские власти запретили полеты китайским авиакомпаниям в США.
Что касается российско-китайского международного авиасообщения, то в его возобновлении заинтересованы и КНР и Россия. "После того как на уровне правительств двух стран будут сняты ограничения на международные полеты, восстановление авиасообщения не заставит себя долго ждать. Авиакомпании заинтересованы в восстановлении маршрутной сети, это направление востребовано, как для китайской, так и для российской стороны", - сказал Пантелеев.
В Минтрансе ранее заявляли, что надеются на восстановление внутреннего авиасообщения в июне, а международного - в июле этого года. По словам министра транспорта Евгения Дитриха, международные перелеты откроют, если соответствующее разрешение будет получено от правительства. Зависеть это будет, в первую очередь от эпидемиологической обстановки в других странах.
В авиакомпании "Уральские авиалинии" заявили "РГ", что готовы поставить рейсы в Китай, если будет соответствующее разрешение от российских властей. В S7 воздержались от прогнозов, отметив, что пока их давать преждевременно и стоит дождаться открытия границ.
Ранее стало известно, что о восстановлении международного сообщения с 1 июля заявили власти Таиланда, Сербия уже открыла международное сообщение с некоторыми странами в мае.