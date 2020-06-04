Внесены поправки об ипотечных каникулах для самозанятых и ИП

Согласно действующему законодательству, для получения ипотечных каникул кредитору нужно предоставить справку по форме 2-НДФЛ. Это означает, что человек должен быть официально трудоустроен и подтвердить снижение своих доходов документом, выданным работодателем.

Получается, что самозанятый или ИП не может претендовать на получение ипотечных каникул, ведь его доходы подтверждаются другими документами - к примеру, налоговой декларацией.

Из-за этого некоторые банки отказывают гражданам, получающим деньги от предпринимательской или иной деятельности, в предоставлении ипотечных каникул.

Депутаты от ЕР предлагают дать возможность ИП и самозанятым предоставлять банку "документы, подтверждающие, наличие дохода от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов" вместо справки 2-НДФЛ. Это позволит претендовать на полугодовую отсрочку по ипотечному кредиту лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, но не имеющим работодателя.

Напомним, что "ипотечные каникулы" можно получать сроком до шести месяцев. Закон вступил в силу с 31 июля прошлого года.