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Текст:   Татьяна Замахина 
15:49 04.06.2020

Внесены поправки об ипотечных каникулах для самозанятых и ИП

Группа депутатов "Единой России" внесла в Госдуму законопроект, уточняющий порядок получения самозанятыми гражданами ипотечных каникул. В случае принятия документ должен помочь снизить число отказов в предоставлении льготы.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Согласно действующему законодательству, для получения ипотечных каникул кредитору нужно предоставить справку по форме 2-НДФЛ. Это означает, что человек должен быть официально трудоустроен и подтвердить снижение своих доходов документом, выданным работодателем.

Фото: iStock
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Получается, что самозанятый или ИП не может претендовать на получение ипотечных каникул, ведь его доходы подтверждаются другими документами - к примеру, налоговой декларацией.

Из-за этого некоторые банки отказывают гражданам, получающим деньги от предпринимательской или иной деятельности, в предоставлении ипотечных каникул.

Депутаты от ЕР предлагают дать возможность ИП и самозанятым предоставлять банку "документы, подтверждающие, наличие дохода от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов" вместо справки 2-НДФЛ. Это позволит претендовать на полугодовую отсрочку по ипотечному кредиту лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, но не имеющим работодателя.

Напомним, что "ипотечные каникулы" можно получать сроком до шести месяцев. Закон вступил в силу с 31 июля прошлого года.

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