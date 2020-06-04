Пленум Верховного суда России подготовил два проекта постановления, документы регулируют рассмотрение дел в апелляционной и кассационной инстанциях арбитражных судов. По словам экспертов, по сути, документы детально прописывают алгоритм, как обжаловать решение нижестоящего суда, что должно быть указано в апелляционной жалобе, что нужно к ней приложить, и т.п.

"Пленум Верховного суда России подготовил разъяснения, которые давно ожидались, - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - От качества работы арбитражных судов зависит стабильность правоотношений в экономическом обороте. Одно из принятых нововведений - расширение круга лиц, которые вправе подавать жалобы на решения арбитражных судов".

Он добавил, что согласно подготовленным разъяснениям к лицам, имеющим право на обжалование в порядке апелляционного производства, относятся в том числе правопреемники сторон процесса, эксперты, специалисты, свидетели, переводчики - в части выплаты им вознаграждения или возмещения расходов.

В свою очередь, адвокат Алексей Сикайло обратил внимание, что в предлагаемых проектах подчеркнута возможность прокуратуры на подачу жалоб даже в случае, если до этого прокурор не был привлечен и не участвовал в деле. Например, прокуратура сможет подключиться к процессу об истребовании государственного и муниципального имущества из чужого незаконного владения.

"Надо признать, что арбитражные суды достаточно оперативно возвращаются к обычному режиму работы после возобновления их деятельности в условиях повышенной готовности, - заметила адвокат Светлана Ромахова. - Ограничения на физический доступ лиц, участвующих в деле, в суды сохраняется, например, порядок подачи документов в суды продолжает оставаться удаленным".

Прокурор, например, сможет подключиться к процессу о возврате государственного имущества

В свою очередь, адвокат Вячеслав Голенев заметил: Верховным судом подробно расписаны порядок и сроки подачи и принятия жалобы к производству арбитражного апелляционного суда.

"Текст отличает легкость понимания и удачные формулировки, - говорит он. - По большому счету в целях проверки комплектности и готовности жалобы для подачи в суд ВС подготовил удобный "чек-лист", в котором вряд ли можно запутаться".