Вторая неделя массовых протестов в США началась с новых столкновений

В США продолжают бушевать массовые беспорядки, вызванные резонансным убийством полицией чернокожего американца Джорджа Флойда в городе Миннеаполис. Как выяснило следствие, погибший еще в апреле переболел коронавирусом, однако инфекционное заболевание не имело никакого отношения к его смерти. В надежде сбить окончательно вышедшие из-под контроля гражданские волнения, с подачи ФБР власти штата Миннесота арестовали всех четверых участвовавших в смертельном аресте Флойда белых офицеров полиции, обвинив их в соучастии в непредумышленном убийстве.

Впрочем, эти и другие предпринимаемые федеральными и региональными властями США меры, в том числе репрессивного характера, по стабилизации общественно-политической обстановки в стране пока не дают видимого эффекта. Напротив, начало второй недели беспорядков в США ознаменовалось новыми погромами, грабежами и мародерством, а также задержанием около сотни человек в Нью-Йорке. Все они нарушили комендантский час и вышли на улицы города под лозунгами "Справедливость для Джорджа Флойда". Несмотря на то что к обузданию акций гражданского неповиновения привлечены уже более 30 тысяч бойцов национальной гвардии США в 31 штате, введенный комендантский час повсеместно игнорируется практически на всей территории страны: от Лос-Анджелеса на западном побережье до Вашингтона на восточном.

Столкновения между протестующими и силами правопорядка продолжаются уже в 40 крупных американских городах. Наиболее ожесточенные схватки с применением резиновых пуль, слезоточивого газа и светошумовых гранат переместились на юг страны в Новый Орлеан. К настоящему времени известно как минимум о дюжине погибших в ходе беспорядков демонстрантов и правоохранителей. Так, только в ночь на четверг два сотрудника полицейского департамента Нью-Йорка получили огнестрельные ранения, а еще одного стража порядка пырнули ножом.

Стремительно усугубляющаяся криминогенная обстановка в этом мегаполисе вынудила представителей этнических меньшинств брать свою безопасность в собственные руки. Так, русскоязычная община Бруклина начала формировать народные патрули для защиты от действий провокаторов и мародеров, скрывающихся под видом протестующих. Как рассказали инициаторы импровизированной самообороны, они намерены не допустить погромов в их районах и патрулировать улицы до полной нормализации обстановки.

В столичный округ Колумбия продолжают стягивать не только силы нацгвардии, но и боевые армейские подразделения. Юридическую базу под столь радикальный ответ на захлестнувшие Америку беспорядки подвел президент Дональд Трамп, "сдувший пыль" с закона о подавлении восстаний от 1807 года, который дает правительству право привлекать вооруженные силы для нормализации обстановки в стране.

Как сообщает "Нью-Йорк таймс", в окрестностях Вашингтона к настоящему времени развернуты уже не менее 1600 десантников. Используемая военнослужащими экипировка, включая шлемы и пуленепробиваемые жилеты вместе с тяжелым вооружением и бронетехникой, наводит обозревателей на мысль, что войска могут быть впервые за последние десятилетия брошены на подавление беспорядков. И такие прецеденты в относительно недавней истории Америки уже были. Например, в 1968 году после убийства известного защитника прав темнокожих Мартина Лютера Кинга по США прокатилась волна разрушительных протестов. В ходе них не менее 48 человек были убиты и более 2,5 тысячи ранены, а в итоге волнения были жестоко подавлены с привлечением 70 тысяч солдат и офицеров американской армии. Последний раз армия участвовала в подавлении беспорядков в 1992 году в Лос-Анджелесе. Они также имели расовую подоплеку и были вызваны жестоким избиением чернокожего белыми полицейскими.

В Пентагоне не хотят вмешиваться в подавление акций протеста, но в окрестностях Вашингтона развернуто уже более 1,5 тысячи десантников

В самом Пентагоне категорически не хотят вмешиваться в обостряющееся социально-политическое противостояние, отлично понимая, чем это грозит моральному и психологическому климату в войсках. Как заявил министр обороны Марк Эспер, он против использования вооруженных сил внутри страны. "Я всегда считал и продолжаю считать, что Национальная гвардия лучше всего подходит для того, чтобы оказывать помощь гражданским властям внутри страны в этих ситуациях, в поддержку местных правоохранителей. К варианту использования регулярных войск в качестве правоохранительных органов стоит прибегать только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях. Мы не в одной из таких ситуаций сейчас", - сказал Эспер.

Реакция

По многим странам продолжает распространяться волна протестов против произвола полиции в отношении афроамериканского населения США. В греческих Афинах протесты переросли в беспорядки, отмечаются столкновения с правоохранительными органами. Агрессивно настроенная толпа пыталась поджечь здание посольства США, в ответ силы полиции применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В Лондоне демонстранты предприняли попытку штурма резиденции британского премьера, которая закончилась столкновениями с полицией. Протесты прошли и в крупных городах Бразилии. Правда, в бразильском варианте акции против полицейского произвола и расизма носили свой, внутренний политический подтекст. В столице Аргентины, несмотря на карантин из-за COVID-19, тысячи людей мирно промаршировали в направлении торгового представительства США с плакатами в поддержку убитого Джорджа Флойда. Во многих африканских столицах также прошли демонстрации - сотни людей вышли к посольствам США в Нигерии, Кении и Зимбабве.

И даже LEGO

Фото: LEGO

Компания LEGO Group, датский производитель знаменитого конструктора для детей, обратилась с просьбой к представителям розничной торговой сети о приостановке рекламного продвижения части своей продукции. Речь идет о более чем 30 наборах LEGO, в которых представлены полицейские, пожарные, преступники, автомобили "скорой помощи" и строения. Под ограничение попали наборы, где детям предлагают собрать городской полицейский участок, пожарную часть, кинологическое подразделение полиции, патрульную машину, пожарный самолет, мобильный командный центр и многие другие. В список попал даже конструктор для взрослых "Белый дом". Также компания хочет запретить рекламу мини-фигурок офицеров полиции и наборы, в которых имеются полицейские наручники и другая символика.