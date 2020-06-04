Новости

Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд 19:18
Бывшая жена певца Ромы Жукова обвинила его в насилии 15:48
Игровой сериал "Ковбой Бибоп" не будет ремейком оригинального аниме 15:33
В Сети появился новый образ Волка из "Ну, погоди!" 15:08
Сериал "Чернобыль" номинирован на 14 премий BAFTA 14:27

Вышел трейлер нового фильма Томаса Винтерберга "Еще по одной"

Кинократия
    04.06.2020, 21:12
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился первый трейлер (18+) нового фильма за авторством прославленного датского режиссера (и, кстати, обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля за экспериментальную драму "Торжество"). Его новая работа "Еще по одной" (Druk или Another Round - в международном прокате) обещала стать одним из самых интригующих премьер ныне отмененного Каннского фестиваля этого года.

Фото: youtube.com/ Amediateka
Вышел русский трейлер второго сезона "Сумеречной зоны"

Винтерберг, судя по всему, наконец-то вернулся к столь любимым им экспериментам с человеческой психикой в рамках родной датской культуры - недавние исключения в виде экранизации романа Томаса Харди "Вдали от обезумевшей толпы" и фильма-катастрофы "Курск" показали, в каком направлении работать не имеет смысла.

Один из авторов наделавшего в свое время шума манифеста "Догма-95" пригласил в свой новый проект Мадса Миккельсена (ранее снявшегося у него в "Охоте"), Томаса Бо Ларсена (появившегося в "Торжестве" и "Дорогой Венди"), Марию Бонневи (снявшейся в свое время в неординарной "Реконструкции" соотечественника Винтерберга Кристофера Боэ), а также Ларса Ранте и Маунуса Миллана. Судя по всему, радикализма в новом фильме будет меньше, чем в ранних резонансных работах. Впрочем, даже во вполне невинной "Коммуне" режиссеру удалось проникнуть в глубину человеческой натуры и явить на свет не очень приглядную изнанку социальных взаимодействий.

В "Еще по одной" четверо друзей, работающих в школе, решают проверить верность следующей теории: если все время поддерживать умеренный уровень алкоголя в крови, качество личной и профессиональной жизни должно улучшиться. Первоначальные результаты эксперимента вдохновляют участников на его продолжение, а ученики от всей души поддерживают начинание взрослых. Но постепенно маленькие забавные инциденты начинают приобретать зловещий характер, а все былые "достижения" медленно превращаются в катастрофу, угрожающую не только им самим, но близким, коллегам и всем тем, кому учителя должны нести доброе и вечное.

Мировая премьера картины намечена на 24 сентября 2020 года, а в российский прокат она должна поступить 12 ноября этого года.

Новости

Главного героя "Острых козырьков" должен был сыграть Джейсон Стейтем 13:52
Ридли Скотт обрисовал возможный сюжет следующих "Чужих" 13:24
Вышел русский трейлер второго сезона "Сумеречной зоны" 12:05
Вышел трейлер хоррор-сериала про расизм "Страна Лавкрафта" 11:50
⧣ трейлер
Фото: twitter.com/ DioAlexandro2
Вышел трейлер хоррор-антологии с Эмилией Кларк "Инструкция по убийству" 10:50
Как снимают кино в условиях пандемии 03.06.2020
Вышел первый трейлер байопика про Райнера Вернера Фассбиндера 03.06.2020
⧣ фестивали
Фото: kinopoisk.ru
Объявлена программа Каннского фестиваля 11:40
Каннский кинофестиваль отменен впервые в истории 10.05.2020
42-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 1 по 8 октября 15.04.2020
⧣ коронавирус
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Элтон Джон из-за пандемии увольняет прислугу и музыкантов 03.06.2020
Съемки боевика "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом возобновят осенью 02.06.2020
Солист "Отпетых мошенников" Игорь Богомазов стал таксистом 02.06.2020