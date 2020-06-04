Вышел трейлер нового фильма Томаса Винтерберга "Еще по одной"

В Сети появился первый трейлер (18+) нового фильма за авторством прославленного датского режиссера (и, кстати, обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля за экспериментальную драму "Торжество"). Его новая работа "Еще по одной" (Druk или Another Round - в международном прокате) обещала стать одним из самых интригующих премьер ныне отмененного Каннского фестиваля этого года.

Винтерберг, судя по всему, наконец-то вернулся к столь любимым им экспериментам с человеческой психикой в рамках родной датской культуры - недавние исключения в виде экранизации романа Томаса Харди "Вдали от обезумевшей толпы" и фильма-катастрофы "Курск" показали, в каком направлении работать не имеет смысла.

Один из авторов наделавшего в свое время шума манифеста "Догма-95" пригласил в свой новый проект Мадса Миккельсена (ранее снявшегося у него в "Охоте"), Томаса Бо Ларсена (появившегося в "Торжестве" и "Дорогой Венди"), Марию Бонневи (снявшейся в свое время в неординарной "Реконструкции" соотечественника Винтерберга Кристофера Боэ), а также Ларса Ранте и Маунуса Миллана. Судя по всему, радикализма в новом фильме будет меньше, чем в ранних резонансных работах. Впрочем, даже во вполне невинной "Коммуне" режиссеру удалось проникнуть в глубину человеческой натуры и явить на свет не очень приглядную изнанку социальных взаимодействий.

В "Еще по одной" четверо друзей, работающих в школе, решают проверить верность следующей теории: если все время поддерживать умеренный уровень алкоголя в крови, качество личной и профессиональной жизни должно улучшиться. Первоначальные результаты эксперимента вдохновляют участников на его продолжение, а ученики от всей души поддерживают начинание взрослых. Но постепенно маленькие забавные инциденты начинают приобретать зловещий характер, а все былые "достижения" медленно превращаются в катастрофу, угрожающую не только им самим, но близким, коллегам и всем тем, кому учителя должны нести доброе и вечное.

Мировая премьера картины намечена на 24 сентября 2020 года, а в российский прокат она должна поступить 12 ноября этого года.