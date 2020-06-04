Объявлена программа Каннского фестиваля

Каннский фестиваль впервые в своей истории был отменён - пандемия коронавируса не позволила в этом году провести один из престижнейших киносмотров мира. А там ожидалось немало интересных премьер. Об этом свидетельствует список, оглашённый президентом фестиваля Пьером Лескюром и программным директором Тьерри Фремо.

Все названные 56 картин получат право использовать маркировку "Cannes 2020".

Организаторами с гордостью отмечается рекордное число фильмов, снятых женщинами - 16. Кроме того, 15 из 56 фильмов сняли новички, среди которых Вигго Мортенсен с его первой режиссёрской работой "Падение".

Наибольший интерес из представленных лент вызвали "Лето 85-го" Франсуа Озона, "Французский диспетчер" Уэса Андерсона, "Ещё по одной" Томаса Винтерберга.

В программе оказалось сразу два фильма Стива Маккуина - "Скала влюблённых" и "Мангровое дерево".

Южная Корея нынче в тренде, и в этой каннской программе оказались два представителя этой страны - "По дороге в страну счастья" Лим Сан Су и сиквела "Поезда в Пусан" Ён Сан Хо.

Полный перечень опубликован на официальном сайте смотра.