Корейские "Паразиты" взяли главный "Оскар"

Только что завершилась очередная церемония вручения "Оскаров". И без лишних слов: "Лучший фильм" - "Паразиты". Внезапно, правда? Корейская лента взяла четыре награды из шести возможных, включая номинации "Лучший иностранный фильм", "Лучший сценарий" и "Лучший режиссер.

Сюрпризы на этом не закончились, среди них были как приятные, так и не очень. Из приятных - две статуэтки у "Ford против Ferrari" в "технических" номинациях - "Лучший монтаж" и "Лучший монтаж звука". Самый неприятный - полностью проигнорированный "Ирландец" Мартина Скорсезе, почтенный мастер удостоился лишь благодарности в одной из речей Пон Чжун Хо - наряду с Квентином Тарантино.

"Однажды в... Голливуде" взял два "Оскара": один за работу художника-постановщика, второй забрал Брэд Питт (ура!).

Хоакин Феникс предсказуемо обрел долгожданную статуэтку и столь же предсказуемо разразился длинной пространной речью за все хорошее. Рене Зеллвегер победила в соответствующей женской категории, обойдя, увы, Скарлет Йоханссон.

Военная драма Сэма Мендеса "1917", считавшаяся основным фаворитом, удостоилась трех призов - за операторскую работу Роджера Дикинса, спецэффекты и звук.

А главный счастливчик - Элтон Джон. Получить "Оскар" за фильм про самого себя - кому еще такое не слабо?

Все подробности - в нашей онлайн-трансляции: там и видео, и фото с дорожки, и много чего еще.