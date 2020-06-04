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04.06.2020 17:47
Рубрика: Власть

Захарова: Киев пытается "сломать" Минские договоренности

Текст: Алексей Чуриков
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе онлайн-брифинга прокомментировала предложение Украины вести переговоры по Донбассу в "будапештском формате". Напомним, ранее это предложение озвучил украинский вице-премьер Алексей Резник. Москва рассматривает подобные идеи, как очередную попытку Киева отказаться от исполнения минского комплекса мер для урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Непонятно, зачем представитель Украины все смешал: и минские соглашения по Донбассу, и Будапештский меморандум 1994 года. Мы уже не первый раз слышим от украинских представителей идеи задействовать Будапештский меморандум для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины", - напомнила Мария Захарова. По ее словам, ничего нового в этом нет.

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"Хотя раньше эти идеи исходили не от официальных лиц, сейчас это уже мнение, озвученное в рамках переговорного процесса", - подчеркнула Мария Захарова, добавив, что украинский вице-премьер прекрасно понимает, что сам по себе Будапештский меморандум не имеет никакого отношения к кризису в Донбассе.

Официальный представитель российского МИД отметила, что Москва рассматривает заявление Резника как очередную попытку уйти от работы по урегулированию конфликта в соответствии с комплексом мер, принятым в феврале 2015 года.

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"Сломать минский, а заодно, возможно, и нормандский форматы, заменив их альтернативной площадкой без Донецка и Луганска. Это такая идея фикс у киевских властей. Похоронить минские соглашения, начать все с чистого листа, - так, видимо, сформулирована эта задача в Киеве. Может быть, это есть тот самый план В, или С, о котором так часто говорят в Киеве", - заявила Захарова.

Она также добавила, что Россия вновь призывает украинскую сторону прекратить саботировать минские соглашения и "перенаправить энергию, креативность на выполнение минского комплекса мер и пакета решений парижского саммита нормандского формата".

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