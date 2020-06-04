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04.06.2020 17:22
Рубрика: Власть

Захарова назвала обвинения Берлина по "хакерским атакам" абсурдом

Текст: Юрий Чернов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие со стороны Берлина обвинения в адрес России в хакерских атаках на Бундестаг в 2015 году. Позиция немецкого дипломатического ведомства по этому поводу является абсурдной, отметила Захарова в ходе онлайн-брифинга.

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"Звучавшие неоднократно громкие заявления о том, что никто, кроме Москвы, эту кибератаку совершить не мог, поэтому это стопроцентно Москва, поскольку ее осуществление было невозможно без использования некоего особого государственного ресурса - это абсурд, это псевдоправовая позиция, это чушь", - заявила Мария Захарова.

Ранее министерство иностранных дел ФРГ вызвало в ведомство посла России в Берлине Сергея Нечаева. Российского дипломата уведомили в том, что генпрокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестаг в апреле-мае 2015 года. Официальные власти Германии считаю Бадина бывшим сотрудником ГРУ, но отказываются предоставлять российской стороне какие-либо доказательства.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Германия Правительство МИД Хакерские атаки

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