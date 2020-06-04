Зеленский готов оплатить штраф за нарушение карантина

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения в нарушении правил карантина. Он заявил, что готов оплатить штраф, если нарушил правила.

Напомним, что накануне Зеленский внутри одного из кафе в Хмельницком выпил кофе. При этом из-за пандемии коронавируса размещение гостей в подобных заведениях разрешается только на летних площадках. К нормальной работе кафе и рестораны должны вернуться только 5 июня.

"Я готов заплатить штраф, если я что-то нарушил", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась через Facebook.

Одновременно с этим главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что появление президента в кафе не является нарушением, поскольку его можно расценивать как своеобразную инспекцию перед снятием карантинных ограничений.

Тем не менее правоохранительные органы Украины пообещали изучить возможное нарушение со стороны Зеленского. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко. "Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят этот вопрос", - заявил он. Напомним, что за нарушение карантинных ограничений на Украине предусмотрен штраф в размере 17 тысяч гривен, чуть более 44 тысяч рублей.