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Текст:   Марина Трубилина 
12:52 04.06.2020

Жилье эконом-класса заменят стандартным жильем

Критерии "стандартного жилья" утвердил Минстрой. Документ вступит в силу 6 июня.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К этой категории жилья, согласно приказу ведомства, будут относиться индивидуальные жилые дома площадью до 150 кв. м на земельном участке не более 1500 кв. м, блоки площадью до 130 кв. м в составе жилого дома, квартиры общей площадью не более 100 кв. м. Квартира должна быть расположена в доме с классом энергетической эффективности В и выше, где обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов к общедомовому имуществу.

Фото: iStock
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Регламентированы требования к внутренней отделке стандартного жилья. Здесь должны быть установлены металлическая входная дверь и межкомнатные двери, оконные блоки с подоконной доской. Поверхности стен или перегородок должны быть выровнены и окрашены либо оклеены обоями, поверхность потолков - выровнена и окрашена (либо на нее установлены потолочные конструкции или натяжные системы). Пол должен быть выровнен и иметь напольное покрытие. В санузлах необходимо обеспечить гидроизоляцию, сантехнику, смесители, осветительные приборы, вентиляционные решетки, ревизионные люки, на полу обязательна выравнивающая стяжка, гидроизоляция, керамическое покрытие. Кухня должна быть оснащена мойкой с тумбой, плитой, должна быть установлена вентиляционная решетка.

"Мы полностью исключаем использование термина "жилье эконом-класса", переходя к определению "стандартного жилья". В данном сегменте рынка первичной недвижимости за последние годы реализуется довольно много достойных проектов, которые сложно назвать жильем экономического класса. Требования к строительству стандартного жилья четко прописаны, они позволят поднять качественные характеристики новых квартир и домов на более высокий уровень", - отметил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

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