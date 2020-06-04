Данные Hubble рассказали о звездах популяции III

Команда астрономов во главе с Раханой Бхатавдекар из Европейского космического агентства (ESA) использовала данные наблюдений телескопа Hubble для поиска звезд в ранней Вселенной. Результаты исследования показали, что галактики образовались гораздо раньше, чем считалось до сих пор.

Краткий отчет об открытии опубликован на сайте ESA. Помимо данных космического телескопа Hubble, имевших главное значение, были использованы данные космического телескопа Spitzer и наземного Очень Большого Телескопа Европейской южной обсерватории.

Задачей ученых было обнаружение так называемых звезд популяции III. Так теоретики называют звезды, которые образовались на ранней стадии существования Вселенной. Считается, что это первое поколение звезд, созданное из первичного материала, возникшего в результате Большого Взрыва.

Следовательно, эти звезды должно были быть "сделаны" исключительно из водорода, гелия и лития - единственных элементов, которые существовали до того, как процессы в ядрах этих звезд могли создать более тяжелые элементы, такие как кислород, азот, углерод и железо.

Отталкиваясь от этого принципа, ученые разработали новую технику. Она позволяет удалять свет ярких галактик, находящихся на переднем плане гравитационных линз. Для использования этой техники идеально подошли инструменты телескопа Hubble.

Благодаря ему ученые буквально сумели заглянуть в интервал времени от 500 до одного миллиарда лет, прошедших с момента Большого Взрыва. Именно там исследователи предполагали обнаружить звезды популяции III, но никаких свидетельств их существования не нашли.

Однако это не означает, что они не существуют. Результаты исследования говорят о том, что галактики должны были образоваться гораздо раньше, чем до сих пор предполагали астрономы. Кроме того, вероятно, появление первых звезд во Вселенной тоже произошло гораздо раньше, чем предполагает теория.

Причем произошло это в тот временный интервал, заглянуть в который современные технологии пока не в состоянии. Вот и телескопу Hubble это оказалось не под силу. Тем не менее, в ESA результаты исследования назвали удивительной находкой телескопа Hubble, сделанной в ранней Вселенной.