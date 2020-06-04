Новости

Бабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКА 17:53
На Ставрополье экс-судью обвинили во взяточничестве 17:51
Данные Hubble рассказали о звездах популяции III 17:46
Пять автомобилей столкнулись на МКАД и перекрыли половину полос движения 17:37
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина 17:36
В Волгоградской области в рейсовом автобусе из Махачкалы нашли львенка 17:33
Музей Аушвиц-Биркенау попросил о финансовой помощи 17:33
Названы самые продаваемые кроссоверы в России в мае 2020 года 17:30
В Самарской области обнаружена еще одна вспышка АЧС 17:23
Захарова назвала обвинения Берлина по "хакерским атакам" абсурдом 17:22
Столичные медики рассказали о борьбе с COVID‑19 в Северной Осетии 17:19
Петербург отметит день рождения Пушкина в онлайн-формате 17:18
Назначен новый руководитель фирмы "Туполев" 17:11
Директора психинтерната Урюпинска будут судить из-за вспышки COVID-19 17:10
Генпрокуратура поручила регионам проверить факты загрязнения воздуха 17:05
В Кольском районе Заполярья из-за половодья эвакуировали 14 человек 17:03
АвтоВАЗ впервые с 2012 года показал прибыль 17:00
Москва призвала Вашингтон отказаться от вмешательства в дела Гонконга 16:57
Секретариат ВОЗ не получил от США данных о выходе страны из организации 16:51
В Подмосковье уволен полицейский, насмерть сбивший человека 16:50
"Звездная змея" обнаружена недалеко от Земли 16:48
В Новосибирске опека вернет в семью пятерых детей, брошенных матерью 16:41
В Ленобласти уничтожили "русский Стоунхендж" 16:35
Найдена "девятка" директора "ЗАЗа", которая простояла в гараже 30 лет 16:30
Машину блогера остановили в Москве за раскраску под автомобиль СК 16:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Для кого подорожают полисы ОСАГО
Для кого подорожают полисы ОСАГО
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 17:46
Рубрика: Общество

Данные Hubble рассказали о звездах популяции III

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA, ESA, and M. Montes (University of New South Wales, Sydney, Australia) Фото: NASA, ESA, and M. Montes (University of New South Wales, Sydney, Australia)
Фото: NASA, ESA, and M. Montes (University of New South Wales, Sydney, Australia)

Команда астрономов во главе с Раханой Бхатавдекар из Европейского космического агентства (ESA) использовала данные наблюдений телескопа Hubble для поиска звезд в ранней Вселенной. Результаты исследования показали, что галактики образовались гораздо раньше, чем считалось до сих пор.

Краткий отчет об открытии опубликован на сайте ESA. Помимо данных космического телескопа Hubble, имевших главное значение, были использованы данные космического телескопа Spitzer и наземного Очень Большого Телескопа Европейской южной обсерватории.

Фото: Hai-Jiun Tan of China Three Gorges University in Yichang et al
"Звездная змея" обнаружена недалеко от Земли

Задачей ученых было обнаружение так называемых звезд популяции III. Так теоретики называют звезды, которые образовались на ранней стадии существования Вселенной. Считается, что это первое поколение звезд, созданное из первичного материала, возникшего в результате Большого Взрыва.

Следовательно, эти звезды должно были быть "сделаны" исключительно из водорода, гелия и лития - единственных элементов, которые существовали до того, как процессы в ядрах этих звезд могли создать более тяжелые элементы, такие как кислород, азот, углерод и железо.

Отталкиваясь от этого принципа, ученые разработали новую технику. Она позволяет удалять свет ярких галактик, находящихся на переднем плане гравитационных линз. Для использования этой техники идеально подошли инструменты телескопа Hubble.

Благодаря ему ученые буквально сумели заглянуть в интервал времени от 500 до одного миллиарда лет, прошедших с момента Большого Взрыва. Именно там исследователи предполагали обнаружить звезды популяции III, но никаких свидетельств их существования не нашли.

Однако это не означает, что они не существуют. Результаты исследования говорят о том, что галактики должны были образоваться гораздо раньше, чем до сих пор предполагали астрономы. Кроме того, вероятно, появление первых звезд во Вселенной тоже произошло гораздо раньше, чем предполагает теория.

Причем произошло это в тот временный интервал, заглянуть в который современные технологии пока не в состоянии. Вот и телескопу Hubble это оказалось не под силу. Тем не менее, в ESA результаты исследования назвали удивительной находкой телескопа Hubble, сделанной в ранней Вселенной.

Новое исследование изменит представление о Вселенной
Уральские ученые разработали метод быстрого поиска метеоритов
Общество Наука Общество Космос Телескоп "Хаббл"

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России
СК завел дело о халатности из-за позднего сообщения о ЧП в Норильске
Роспотребнадзор: Прогулки и занятия спортом в масках безопасны для людей
Потерявшим работу родителям выделят средства на уход за первенцем
Портал госуслуг готов принимать заявки на голосование по Конституции
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря