Aerosmith перенесли стадионный концерт в Москве на другую дату

Выступление культовой американской группы должно было состояться 7 июля на ВТБ Арене-"Динамо". Теперь оно отменено из-за пандемии коронавируса. Впрочем, как и весь European Tour-2020.

В нынешнем туре должны были прозвучать лучшие песни группы от Dream On 1973 года и Draw the Line до Beautiful и Closer 2012-го. Программа его не изменится, а вот московский концерт уже окончательно перенесен на - 29 мая 2021 года.

В обращении группы теперь говорится:

- Московский концерт состоится 29 мая 2021 года на ВТБ Арене. Aerosmith была и всегда будет группой, для которой фанаты находятся на первом месте. Поэтому мы решили перенести наш европейский тур и московский концерт на весну-лето 2021 года, чтобы сфокусироваться на здоровье и благополучии всех фанатов в это беспрецедентное время…

Пожалуйста, храните билеты - они будут действовать на новую дату 29 мая 2021 г.

Если вы приобрели билет, обращайтесь к своему билетному оператору за подробной информацией. А пока будьте здоровы и добры друг к другу. С любовью, Aerosmith!

Кстати

В программе тура собраны хиты Aerosmith как с самого первого альбома 1973 года так и с пока последнего из студийных - Music From Another Dimension!