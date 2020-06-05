Антонов: Россия готова обсуждать с США Договор по открытому небу

Россия неоднократно выражала готовность обсуждать с Соединенными Штатами технические вопросы в рамках Договора по открытому небу. Об этом говорится в статье посла РФ в США Анатолия Антонова, опубликованной на сайте американского аналитического издания по военно-политической тематике The National Interest.

Антонов подчеркивает, что Москва не раз объясняла на конкретных фактах, что утверждения о якобы неполном выполнении российской стороной соглашения - безосновательны. Однако, несмотря на абсурдность обвинений, Россия всегда демонстрировала открытость в обсуждении волнующих Вашингтон вопросов. Именно с этой целью в рамках договора была создана консультативная комиссия.

По словам посла, у России есть ряд претензий к США по соблюдению документа. Это касается обеспечения безопасности экипажей, совершающих полет над американской территорией, ограничений на максимальную дальность наблюдения над Гавайскими и Алеутскими островами, а также высоты полетов.

"Отличие в том, что мы готовы - и подтверждали это неоднократно - искать взаимоприемлемые решения технических проблем за столом переговоров. Напротив, Вашингтон, похоже, считает более важным избавиться от договора, который, видимо, рассматривает как связывающий его по рукам и ногам", - цитирует Антонова РИА Новости.

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. "Я думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией. Но Россия не придерживалась договора. Так что пока они не начнут его придерживаться, мы выйдем из договора", - заявил американский лидер журналистам. Москва эти утверждения отвергает, подчеркивая, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

Многосторонний Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Согласно этому документу, государства-участники имеют право совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами и регламентами наблюдательных миссий.