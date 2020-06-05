Apple выпустит iPhone 12 позже запланированного срока

Новый iPhone 12 с большой долей вероятности выйдет позже традиционной для релизов "яблочной" продукции даты. Информация об этом поступила из Broadcom Inc. - от поставщика чипов для Apple.

Как уточняет Bloomberg, исполнительный директор компании Хок Тан пояснил, что "задержка основного продукта у крупного североамериканского производителя" приведет к сокращению выручки в третьем квартале. Но в четвертом квартале финансовые показатели Broadcom выправятся.

Информация о том, что Apple планирует выпустить новую линейку iPhone на несколько недель позже обычного, уже появлялась в Сети. Обычно компания представляет свои новые iPhone во второй половине сентября. Однако периодически (как, например, в случае с iPhone X в 2017 году) выпускает флагман в конце года.

Производители телефонов, как правило, заказывают компоненты за несколько месяцев до запуска продукта. Если следовать тому, что Apple выпустит iPhone 12 в сентябре, Broadcom получил бы заказы в текущем квартале - до июля. Однако производитель чипов уже заявил, что этого не произошло.

Причина задержки выпуска нового iPhone - пандемия Covid-19. Специалисты Apple не смогли вовремя отправиться в Китай для доработки устройств и всю весну работали из дома.

Кстати, в последнее время спрос на смартфоны снизился - из-за того, что большинство людей проводят время дома.