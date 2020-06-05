У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Apple выпустит iPhone 12 позже запланированного срока

05.06.2020,  
18:08
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

Новый iPhone 12 с большой долей вероятности выйдет позже традиционной для релизов "яблочной" продукции даты. Информация об этом поступила из Broadcom Inc. - от поставщика чипов для Apple.

Как уточняет Bloomberg, исполнительный директор компании Хок Тан пояснил, что "задержка основного продукта у крупного североамериканского производителя" приведет к сокращению выручки в третьем квартале. Но в четвертом квартале финансовые показатели Broadcom выправятся.

Информация о том, что Apple планирует выпустить новую линейку iPhone на несколько недель позже обычного, уже появлялась в Сети. Обычно компания представляет свои новые iPhone во второй половине сентября. Однако периодически (как, например, в случае с iPhone X в 2017 году) выпускает флагман в конце года.

В интернет выложили "фото следующего iPhone". Но это фальшивка

Производители телефонов, как правило, заказывают компоненты за несколько месяцев до запуска продукта. Если следовать тому, что Apple выпустит iPhone 12 в сентябре, Broadcom получил бы заказы в текущем квартале - до июля. Однако производитель чипов уже заявил, что этого не произошло.

Причина задержки выпуска нового iPhone - пандемия Covid-19. Специалисты Apple не смогли вовремя отправиться в Китай для доработки устройств и всю весну работали из дома.

Кстати, в последнее время спрос на смартфоны снизился - из-за того, что большинство людей проводят время дома.

гаджеты
Фото: Steam
Знаменитый хоррор Хидэо Кодзимы воссоздали в Half-Life: Alyx 16:30
Google показала новый Android 11. Что нового? 02.06.2020
vivo представила флагманскую линейку смартфонов X50 02.06.2020
смартфоны
Фото: Steam
В PUBG в Steam теперь можно играть бесплатно 16:05
"Всего" 68 тысяч рублей. Назван самый мощный Android-смартфон 03.06.2020
Дешевый восстановленный iPhone XR поступил в продажу. Цена 03.06.2020
iPhone
Фото: Sony
Еще один мощный эксклюзив PlayStation может выйти на ПК 15:02
iOS 14 придет на очень старые смартфоны. Список моделей 02.06.2020
Смартфон за 16 тысяч рублей стал самым популярным в мире аппаратом на Android 27.05.2020