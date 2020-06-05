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05.06.2020 17:28
Рубрика: Экономика

Банки увеличили розничное кредитование после апрельского провала

Текст: Роман Маркелов

Российские банки в мае увеличили розничное кредитование на 0,2% после падения этого показателя в апреле на 0,7%. Об этом рассказала на регулярной онлайн-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Фото: iStock
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"Некоторый вклад внесло начало реализации программы льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5%, в ее рамках по состоянию на 28 мая было предоставлено 57,5 млрд рублей, основной объем выдач как раз пришелся на вторую половину месяца", - добавила Набиуллина. Кредитование компаний в мае увеличилось на 0,4%, добавили в ЦБ.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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