Банки увеличили розничное кредитование после апрельского провала

Российские банки в мае увеличили розничное кредитование на 0,2% после падения этого показателя в апреле на 0,7%. Об этом рассказала на регулярной онлайн-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Некоторый вклад внесло начало реализации программы льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5%, в ее рамках по состоянию на 28 мая было предоставлено 57,5 млрд рублей, основной объем выдач как раз пришелся на вторую половину месяца", - добавила Набиуллина. Кредитование компаний в мае увеличилось на 0,4%, добавили в ЦБ.