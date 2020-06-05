Банкротов обяжут устранять последствия негативного влияния на экологию

"Законопроект обяжет компании устранять последствия негативного воздействия на окружающую среду после вывода промышленного предприятия из эксплуатации, его ликвидации или банкротства", - говорится в сообщении.

Подлинность текста соответствующего поручения подтвердили в пресс-службе вице-премьера. Законопроект планируют подготовить до 22 июня.

Планируется, что в рабочую группу войдут представители заинтересованных министерств и ведомств, в частности, Минэнерго, Минприроды, Минпромторга, Минфина, Минстроя, Ростехнадзора и других ведомств.

Вице-премьер, также поручила Минпромторгу и Минэнерго совместно с субъектами РФ провести инвентаризацию объектов промышленности и энергетики для выявления компаний-банкротов или находящихся в предбанкротром состоянии, в результате деятельности которых на объектах был нанесен вред окружающей среде. Результаты должны быть представлены до 30 июля.