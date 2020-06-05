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Рубрика: Общество

Билл Гейтс прокомментировал теории заговора о вакцинировании от COVID-19

2010 год Фото: Win McNamee/Getty Images/AFP 2010 год Фото: Win McNamee/Getty Images/AFP
2010 год Фото: Win McNamee/Getty Images/AFP

Коронавирус продолжит распространяться и убивать людей, если люди откажутся от вакцинирования из-за различных конспирологических теорий или по другим соображениям. Об этом заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

В настоящее время миллиардер сосредоточился на развитии своего благотворительного фонда, который финансирует различные медицинские проекты. Среди них - и разработка вакцины против COVID-19. В то же время после начала пандемии Гейтс стал героем ряда теорий заговора. Некоторые утверждают, что болезнь появилась и распространилась благодаря ему, а смысл вакцинирования - исключительно в чипировании людей, которое будет использовано некими силами в своих интересах. Сам Гейтс впервые прокомментировал эти идеи.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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"Меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей. И меня несколько удивляет, что часть этих теорий - обо мне. Мы жертвуем деньги для создания инструмента, мы выписываем чеки фармакологическим компаниям. Так получилось, что в нашем фонде есть много специалистов в области фармакологии, и нас считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода", - заявил он в интервью BBC.

Гейтс добавил, что единственная причина работы над вакцинированием в том, что необходимо добиться формирования группового иммунитета, когда примерно 80% населения станут неуязвимыми для коронавируса.

"Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей", - заявил он.

Фото: GettyImages
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Журналист предположил, что ряд слухов связан со словами самого же Гейтса о том, что "необходимо знать, кто прошел вакцинацию, а кто нет".

Гейтс напомнил пример с вакциной от оспы, которая оказалась крайне эффективной, но оставляла шрам на теле человека, по которому можно было увидеть, привит он или нет.

"Если говорить о регистрации в добровольном порядке, то да, мы думаем о том, как защитить детей от болезни, но это не подразумевает каких-то чипов или чего-то подобного. Иногда хочется смеяться [из-за некоторых теорий]", - констатировал Билл Гейтс.

Общество Здоровье Билл Гейтс Пандемия коронавируса COVID-19

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