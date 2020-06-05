Бизнес пожаловался на миллионные переплаты при выкупе земельных участков

Малый и средний бизнес все чаще сталкивается с отказом банков в выдаче кредитов на выкуп земельных участков, которые находятся в муниципальной или государственной собственности. Основная причина состоит в том, что кадастровая стоимость участка в разы превышает рыночную цену, рассказал "РГ" омбудсмен по вопросам нарушений прав предпринимателей в сфере имущественных прав и регистрации прав на недвижимость Гай Дилбарян. Разница может составлять 20% от стоимости объекта и более. То есть переплата при выкупе нередко достигает десятков миллионов рублей, что ощутимо бьет по карману бизнесмена. Впрочем, весомую долю бюджета занимает и аренда участков. Поэтому гораздо выгоднее их покупать.

Выкуп земель наиболее актуален для предпринимателей, которые длительное время арендуют участки, построили на них различные здания и сооружения. Сама процедура упрощена и не требует проведения торгов. Однако на выкуп земли личных средств у многих не хватает. Банки с учетом разницы между кадастровой и рыночной ценой, как правило, отказывают в финансировании. Такая проблема, по словам омбудсмена, фиксируется в большинстве российских регионов. Оспаривать это решение обычно бессмысленное занятие. "Документальный отказ банка в предоставлении кредита является в суде дополнительным, но не самостоятельным основанием для пересмотра кадастровой стоимости", - пояснил Дилбарян.

По словам омбудсмена, завышение кадастровой стоимости земли можно приравнять к скрытому налогообложению. Для решения вопроса требуется принятие нормативно-правовых актов, причем на уровне регионов. В них должен быть прописан порядок и условия предоставления отсрочек, рассрочек по договорам-купли продажи земельных участков. Чтобы ускорить процесс, предлагается создание рабочей группы, которая разработает пакет предложений для внесения изменений в законодательство. Их планируется направить в Минэкономразвития и ряд профильных ведомств. Также предлагается создать специальные контрольные комиссии при госструктурах - они будут контролировать изменение цен при публичной аренде и приватизации объектов недвижимости.

На прошлой неделе бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов направил ежегодный доклад президенту России Владимиру Путину. В документе представлены обновленные данные Реестра системных проблем российского бизнеса. В него вошло 335 проблем, 116 из которых включено в 2020 году. Проблемы разделены на сферы. Так, по мнению экспертов Института экономики роста им. Столыпина, необходимо менять подход к взиманию административных штрафов с малого и среднего бизнеса - сегодня их размер не учитывает масштаб и объем выручки компаний. В результате субъекты МСП вынуждены платить такие же штрафы, как и крупный бизнес. Пересмотреть также требуется и критерий отнесения к субъектам МСП - сейчас учитывается среднесписочная численность сотрудников.